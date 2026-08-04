Почти четыре тысячи предпринимателей ежемесячно подключаются к сервису "Почта.Бизнес"

Платформа объединяет свыше 120 почтовых и логистических услуг в одном договоре

04 августа 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJybN3j

"Почта России" / Фото: пресс-служба компании

Почти четыре тысячи предпринимателей каждый месяц начинают пользоваться сервисами "Почты России". Ежедневно платформу открывают около двух тысяч клиентов, а общее число владельцев бизнеса, которые работают с услугами компании, превысило 200 тысяч. Об этом сообщила руководитель дирекции по развитию массового, малого и среднего бизнеса "Почты России" Яна Шепелева.

Для кого этот сервис?

Платформа "Почта.Бизнес" создана для предпринимателей, которым нужны почтовые и логистические услуги. Представители малого и среднего бизнеса формируют около 90% ее аудитории.

Через личный кабинет клиенты могут оформлять отправку документов, писем, товаров и крупногабаритных грузов, а также отслеживать операции, связанные с доставкой.

Насколько просто подключить сервис?

Новый пользователь заполняет данные на сайте примерно за пять минут. Доступ к личному кабинету он получает в течение 15 минут.

Всех новых корпоративных клиентов теперь регистрируют через цифровую оферту. Один договор включает более 120 услуг "Почты России".

Раньше предпринимателям приходилось подписывать несколько бумажных документов — отдельно для каждого направления. Теперь после регистрации клиент может пополнить счет через Систему быстрых платежей, оформить письмо или посылку и передать отправление в отделение.

Работать с платформой можно через сайт на компьютере или мобильное приложение "Почта.Бизнес".

«Мы понимаем, что знакомство с новой компанией и ее услугами требует времени и даже определенных навыков. Поэтому нам важно сделать наши сервисы интуитивно понятными еще до того, как предприниматель станет клиентом "Почты России". Наша задача — подробно объяснить, как работать с платформой, и быть рядом с клиентом, чтобы подстраховать его в случае чего», — рассказала Яна Шепелева.

"Почта России" входит в перечень стратегических предприятий страны и занимает седьмое место в мире по числу клиентских отделений. Сеть оператора насчитывает свыше 38 тысяч точек, около 66% из них работают в небольших населенных пунктах. Средняя месячная протяженность логистических маршрутов компании достигает 64 млн километров. Ежегодно оператор принимает свыше 1 млрд бумажных отправлений и обрабатывает более 90 млн посылок.

АО "Почта России"

Реклама