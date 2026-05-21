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Подросший кенгуренок поцеловал маму и запрыгнул на папу в барнаульском зоопарке

Очаровательную австралийскую семью застали за отдыхом

21 мая 2026, 16:28, ИА Амител

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" показали подросшего кенгуренка. Пока мама следила за малышом, папа неподвижно лежал на мягком сене и уже начинал потихоньку засыпать.

Сначала кенгуренок пытался влезть в сумку заботливой мамы, однако он уже слишком большой, чтобы это сделать.

Затем озорник поцеловал маму в щечку и запрыгнул на спину к папе. Похоже, сын захотел с ним поиграть.

Ранее барнаульский зоопарк показал "маленьких тигруль", которые смешно вылизываются и шатаются. Малышей подбадривают, что все у них получится, если будут продолжать пытаться.

Барнаул Хорошие новости Барнаульский зоопарк животные
       

Комментарии 2

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Элен без ребят

18:26:18 21-05-2026

в нашем зоопарке кенгуру такие маленькие лапочки мимими, а в Автралии- чисто гопник- киборги, готовые прикончить любого, одним ударом, потому что наш зоопарк лучше Австралии ❤️

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Гость

10:13:17 22-05-2026

правда чудо смешное

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