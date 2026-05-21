Подросший кенгуренок поцеловал маму и запрыгнул на папу в барнаульском зоопарке
Очаровательную австралийскую семью застали за отдыхом
21 мая 2026, 16:28, ИА Амител
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" показали подросшего кенгуренка. Пока мама следила за малышом, папа неподвижно лежал на мягком сене и уже начинал потихоньку засыпать.
Сначала кенгуренок пытался влезть в сумку заботливой мамы, однако он уже слишком большой, чтобы это сделать.
Затем озорник поцеловал маму в щечку и запрыгнул на спину к папе. Похоже, сын захотел с ним поиграть.
Ранее барнаульский зоопарк показал "маленьких тигруль", которые смешно вылизываются и шатаются. Малышей подбадривают, что все у них получится, если будут продолжать пытаться.
18:26:18 21-05-2026
в нашем зоопарке кенгуру такие маленькие лапочки мимими, а в Автралии- чисто гопник- киборги, готовые прикончить любого, одним ударом, потому что наш зоопарк лучше Австралии ❤️
10:13:17 22-05-2026
правда чудо смешное