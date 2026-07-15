В России проведут эксперимент по доставке багажа с помощью беспилотников

Новый способ перевозки протестируют в шести аэропортах

15 июля 2026, 17:30, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России проведут эксперимент по перевозке багажа пассажиров с помощью беспилотников, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития России.

«В шести аэропортах протестируют беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров к самолетам... Поездки беспилотного транспорта будут происходить в рамках экспериментального правового режима», — пишет издание.

Трехлетний эксперимент по внедрению беспилотного транспорта стартует в шести городах России: Санкт-Петербурге, Жуковском, Сочи, Краснодаре, Красноярске и Южно-Сахалинске. Как сообщил "Ведомостям" директор департамента цифрового развития Минэкономразвития Владимир Волошин, автономная техника будет не только перевозить грузы, но и убирать территории аэродромов, а также вести наблюдение за перронами. Ожидается, что итоги этого опыта лягут в основу будущего регулирования всей отрасли.

Аэропорт Пулково уже подписал контракт на закупку до 45 беспилотных тягачей при участии компании Cognitive Pilot. Представители предприятия пояснили изданию, что технология "роевого" искусственного интеллекта позволит машинам обмениваться данными в реальном времени. По информации издания, оператор воздушной гавани рассматривает эту поставку как стратегический шаг. В самом Пулково ожидают, что внедрение роботов сократит расходы, ускорит обработку багажа на 23%, повысит производительность труда на 25% и позволит использовать технику для покоса травы, уборки снега, патрулирования и перевозки пассажиров.

«В аэропорту Жуковский также тестируют продукцию Cognitive Pilot и "Эвокарго", а в аэропорту Южно-Сахалинска поставщика еще не определили», — рассказали "Ведомостям".

По данным самой Cognitive Pilot, стоимость одного беспилотного тягача начинается от 4,9 миллиона рублей. При таких вложениях техника способна окупить себя за два-три года эксплуатации.