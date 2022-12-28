Местами до -1. О погоде в Алтайском крае 28 декабря

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с

28 декабря 2022, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 декабря. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами в предгорьях ожидается существенное потепление — до -1 градуса.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.