Морозно, но сухо. Какая погода будет на Алтае в январе 2023 года

В начале года на юге Сибири будет холоднее обычного

20 декабря 2022, 06:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Морозно, но сухо будет на Алтае в январе 2023 года. Как рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете», в начале января на юге Сибири будет холоднее обычного: по ночам — до -20 градусов, а днём — до -10...-15 градусов.

Вместе с тем синоптик подчеркнула, что на Алтае, как и на Урале, осадков будет меньше, чем обычно, а сам снег в январе будет довольно редким явлением.

Выше обычного в России ожидается температура на севере, где ночью будет преобладать температура от -15 до -20 градусов, а днём — от -13 до -17 градусов. На юге России, в Краснодарском крае, ожидается до +11 градусов днём и «небольшой минус» ночью. Однако в отдельные дни температура будет опускаться ниже нуля и в светлое время суток.