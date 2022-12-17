В Алтайском крае на выходных сильно похолодает, а затем снова потеплеет

Столбики термометров в субботу и воскресенье могут опуститься до -28 градусов

17 декабря 2022, 11:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Сильные морозы прогнозируются в Алтайском крае на этих выходных, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, в субботу и воскресенье в регионе похолодает до -26...-28 градусов. Однако после этого снова потеплеет.