В Алтайском крае на выходных сильно похолодает, а затем снова потеплеет
Столбики термометров в субботу и воскресенье могут опуститься до -28 градусов
17 декабря 2022, 11:15, Никита Черников
Фото: unsplash.com
Сильные морозы прогнозируются в Алтайском крае на этих выходных, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его данным, в субботу и воскресенье в регионе похолодает до -26...-28 градусов. Однако после этого снова потеплеет.
«Температура на 7-10 градусов ниже нормы, но это последние такие дни, так как в начале недели там заметно потеплеет», — отметил он.
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