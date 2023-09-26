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"Похороненный" украинцами командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу

Ранее ВСУ заявили, что адмирал Соколов якобы погиб при ударе по штабу ЧФ в Севастополе

26 сентября 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобороны
Фото: пресс-служба Минобороны

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов появился на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Снимки опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины заявили, что Соколов якобы погиб во время атаки на штаб флота в Севастополе 22 сентября. Тогда повреждение получило историческое здание.

Сегодня, 26 сентября, адмирал участвовал в заседании коллегии Минобороны. Каких-либо ранений у него нет.

Напомним, 22 сентября Киев нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия без вести пропал один военнослужащий.

СВО Минобороны

Комментарии 10

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Гость

07:14:47 27-09-2023

А генералка (на фото) какие войска в атаку водит ?

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Гость

08:07:41 27-09-2023

Гость (07:14:47 27-09-2023) А генералка (на фото) какие войска в атаку водит ?... Твои, диванные. Кстати твой черед на тумбочке стоять.

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Гость

07:31:41 27-09-2023

Может и Пригожин

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Гость

07:47:33 27-09-2023

Кадырова там не видать ?

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Гость

09:35:00 27-09-2023

Где купить плазму такого размера?

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Гость

09:43:27 27-09-2023

Гость (09:35:00 27-09-2023) Где купить плазму такого размера?... У тебя денег столько нет.

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гость

10:29:37 27-09-2023

Генерал жив? Непонятно что-то, то ранен,а то вовсе погиб. Успокойте народ.

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Гость

11:07:51 27-09-2023

гость (10:29:37 27-09-2023) Генерал жив? Непонятно что-то, то ранен,а то вовсе погиб. Ус... Тебе русским языком сказано и даже видео продемонстрировано - жив и здоров.

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Гость

11:33:07 27-09-2023

Гость (11:07:51 27-09-2023) Тебе русским языком сказано и даже видео продемонстрировано - жив и здоров... и лежит на подушке

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Гость

11:42:10 27-09-2023

Гость (11:07:51 27-09-2023) гость (10:29:37 27-09-2023) Генерал жив? Непонятно что... Такой же живой как Пригожин. И такой же пригожий. Где-то уже и дон рядом.

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