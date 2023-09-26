"Похороненный" украинцами командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу
Ранее ВСУ заявили, что адмирал Соколов якобы погиб при ударе по штабу ЧФ в Севастополе
26 сентября 2023, 23:33, ИА Амител
Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов появился на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Снимки опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее Вооруженные силы Украины заявили, что Соколов якобы погиб во время атаки на штаб флота в Севастополе 22 сентября. Тогда повреждение получило историческое здание.
Сегодня, 26 сентября, адмирал участвовал в заседании коллегии Минобороны. Каких-либо ранений у него нет.
Напомним, 22 сентября Киев нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия без вести пропал один военнослужащий.
07:14:47 27-09-2023
А генералка (на фото) какие войска в атаку водит ?
08:07:41 27-09-2023
Гость (07:14:47 27-09-2023) А генералка (на фото) какие войска в атаку водит ?... Твои, диванные. Кстати твой черед на тумбочке стоять.
07:31:41 27-09-2023
Может и Пригожин
07:47:33 27-09-2023
Кадырова там не видать ?
09:35:00 27-09-2023
Где купить плазму такого размера?
09:43:27 27-09-2023
Гость (09:35:00 27-09-2023) Где купить плазму такого размера?... У тебя денег столько нет.
10:29:37 27-09-2023
Генерал жив? Непонятно что-то, то ранен,а то вовсе погиб. Успокойте народ.
11:07:51 27-09-2023
гость (10:29:37 27-09-2023) Генерал жив? Непонятно что-то, то ранен,а то вовсе погиб. Ус... Тебе русским языком сказано и даже видео продемонстрировано - жив и здоров.
11:33:07 27-09-2023
Гость (11:07:51 27-09-2023) Тебе русским языком сказано и даже видео продемонстрировано - жив и здоров... и лежит на подушке
11:42:10 27-09-2023
Гость (11:07:51 27-09-2023) гость (10:29:37 27-09-2023) Генерал жив? Непонятно что... Такой же живой как Пригожин. И такой же пригожий. Где-то уже и дон рядом.