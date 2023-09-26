"Похороненный" украинцами командующий ЧФ появился на встрече с Шойгу

Ранее ВСУ заявили, что адмирал Соколов якобы погиб при ударе по штабу ЧФ в Севастополе

26 сентября 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: пресс-служба Минобороны

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов появился на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу. Снимки опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее Вооруженные силы Украины заявили, что Соколов якобы погиб во время атаки на штаб флота в Севастополе 22 сентября. Тогда повреждение получило историческое здание.

Сегодня, 26 сентября, адмирал участвовал в заседании коллегии Минобороны. Каких-либо ранений у него нет.

Напомним, 22 сентября Киев нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия без вести пропал один военнослужащий.