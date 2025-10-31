Поиск подрядчика для ремонта барнаульского аэродрома за 3,2 млрд рублей приостановили

На закупку пожаловался кемеровский застройщик, который посчитал, что в документации есть существенные недостатки

31 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Закупку по капремонту барнаульского аэродрома за 3,2 млрд рублей приостановили, так как кемеровский застройщик "СДС-строй" на нее подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания считает, что заказчик, а именно ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", нарушил закон, а документация имеет ряд противоречий, поэтому необходимо ее изменить. Информация об этом есть на портале госзакупок.

"Содержит ряд противоречий"

Жалобу застройщик разместил 24 октября 2025 года, ее рассмотрят 31 октября. Кемеровская компания посчитала, что заказчик нарушил федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

«Конкурсная документация содержит ряд противоречий, не позволяющих потенциальным участникам конкурса сформировать четкое понятие об условиях закупки», – отмечает составитель жалобы.

По мнению компании, в документации имеется неопределенность с датой начала работ и "с размером обеспечения исполнения контракта". Из-за последней проблемы кредиторы отказали "СДС-строй" в выдаче независимой гарантии на обеспечение исполнения контракта, "обосновывая это неопределенностью конкурсной документации", сказано в жалобе.

Также некоторые положения конкурсной документации "не позволяют потенциальным участникам четко определиться с тем, какие договоры они могут представить для подтверждения их квалификации", говорится в тексте. Кемеровский застройщик убежден, что "конкурсная документация содержит условия, необоснованно сужающие круг потенциальных участников", а также ее условия "противоречат технологии выполнения работ". В итоге руководство компании пришло к выводу, что нарушения "лишают участника закупки возможности обоснованно сформировать свои предложения, что недопустимо".

Поэтому фирма призвала ФАС признать жалобу обоснованной, а в действиях заказчика – нарушение закона и выдать ему предписание об устранении нарушений и внесении изменений в документацию.

Аэродром Барнаула / Фото: amic.ru

Что это за закупка?

10 октября на портале госзакупок появился лот по поиску подрядчика, который отремонтирует барнаульский аэродром в селе Михайловка максимум за 3,2 млрд рублей. Итоги аукциона должны были подвести 30 октября 2025 года, однако определение поставщика приостановили по жалобе в ФАС.

Согласно контракту, на объекте должны провести земляные и демонтажные работы, разобрать аэродромные покрытия и элементы водосточно-дренажной сети, уложить искусственные покрытия, отремонтировать разрушенные участки бетонного основания, установить систему светосигнального оборудования, положить фундаменты под аэродромные знаки и под глиссадные огни, сделать дождеприемные колодцы, усилить колодцы связи, провести пусконаладочные работы и так далее. На это у подрядчика будет 781 день, то есть более двух лет с даты заключения договора, который будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Затем на портале госзакупок также начали искать компанию, которая за 48,1 млн рублей проконтролирует капремонт аэродрома. Итоги этого лота должны подвести 5 ноября 2025 года.

Напомним, сейчас в Барнауле компания "Новапорт" строит новый терминал аэропорта, который будет в два раза больше существующего здания и займет площадь 9,7 тысячи квадратных метров. Там организуют зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, здравпункт, кафе и магазины, комнаты матери и ребенка, сделают автоматическую камеру хранения багажа и так далее. Терминал сможет обслуживать порядка 600 пассажиров в час.