Поиск изготовителя памятника Достоевскому в Барнауле приостановили по жалобе в УФАС

Заявки на участие в закупке подали пять компаний, однако поиск подрядчика прекратили

28 августа 2025, 16:20, ИА Амител

Памятник Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Поиск подрядчика, который изготовит и установит памятник писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31, в Барнауле, приостановили по жалобе в Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю. Информация об этом есть на портале госзакупок.

В карточке закупки сказано, что жалобу разместили на портале 25 августа. Ее подал скульптурно-производственный комбинат "Лит Арт", который зарегистрирован в городе Жуковском Московской области.

Какие именно претензии возникли у фирмы, не уточняется. Однако в одном из запросов о проведении закупки потенциальный подрядчик написал, что у него "возникли вопросы, касающиеся технического задания". А именно компания просила обосновать обязательное применение технологии вакуумного литья по выплавляемым моделям, а также предлагала исключить из технического задания жесткие требования к толщине стенок.

Также "Лит Арт" просил комитет по благоустройству Барнаула принять во внимание, "что предоставление подрядчику свободы в выборе проверенной технологии направлено на достижение наилучшего результата и может способствовать повышению конкуренции среди участников закупки". В конце же претендент указывал, что "запрос направлен в целях обеспечения принципа равного доступа к закупке".

Срок подачи заявок на лот с максимальной ценой 12,8 млн рублей закончился 27 августа. Всего было подано пять предложений. Первая компания согласилась изготовить и установить памятник за 7,72 млн рублей, вторая – за 7,79 млн рублей, третья – за 12,6 млн рублей, а четвертая и пятая – за 12,8 млн рублей. По итогу первый вариант комиссия сочла лучшим, однако ее работа не завершилась. Итоги торгов мэрия собиралась объявить 29 августа.

Напомним, барнаульские власти уже во второй раз ищут подрядчика, который сделает и установит памятник Достоевскому. В июне мэрия уже пыталась найти компанию для этих работ, однако поиск в итоге отменили.

Согласно документации второй закупки, компания должна была установить памятник до 4 декабря 2025 года включительно.

О намерении чиновников установить монумент стало известно в июне 2025 года. В мэрии объяснили это решение тем, что Достоевский во время ссылки приезжал в Барнаул и позитивно отзывался о городе. Территорию рядом с будущим памятником уже почти благоустроили, работы за 4,1 млн рублей стартовали в середине июля, они должны завершиться до 1 сентября 2025 года.