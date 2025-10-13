Аэродром в Барнауле планируют капитально отремонтировать за 3,2 млрд рублей

На работы подрядчику дадут 781 день, а контракт будет действовать до конца 2027 года

13 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Аэродром в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульский аэродром в Михайловке ждет капитальный ремонт. На работы собираются потратить максимум 3,2 млрд рублей, деньги выделят по субсидии из федерального бюджета. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком реконструкции является федеральное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Закупка появилась на портале 10 октября, заявки на нее можно подавать до 27 октября 2025 года. Итоги аукциона подведут 30 октября 2025 года.

На аэродроме проведут земляные и демонтажные работы, там разберут аэродромные покрытия и элементы водосточно-дренажной сети, уложат искусственные покрытия и промаркируют их, отремонтируют разрушенные участки бетонного основания, организуют систему светосигнального оборудования, сделают деформационные швы и кабельные переходы, фундаменты под аэродромные знаки и под глиссадные огни, реконструируют дождеприемные колодцы, усилят колодцы связи, проведут пусконаладочные работы и так далее.

На все это подрядчику дадут максимум 781 день (то есть более двух лет) с даты заключения договора. Контракт будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Напомним, что о реконструкции взлетно-посадочной полосы в Барнауле говорили уже давно. Проблема была в том, что объект находится в федеральной собственности и на его ремонт необходимо федеральное финансирование. Еще в 2018 году губернатор Алтайского края Виктор Томенко обращался с просьбой выделить деньги на реконструкцию полосы к президенту России Владимиру Путину. Также Томенко делал это и в 2023-м. В начале 2025 года был заключен договор на геофизическое обследование аэродрома методом георадарного зондирования для дальнейшего капитального ремонта объекта.

Также сейчас идет строительство нового терминала барнаульского аэропорта. Его возводит компания "Новапорт". Новый комплекс площадью 9,7 тысячи квадратных метров будет в два раза больше существующего. Там делают зону длительного ожидания задержанных рейсов, зал повышенной комфортности, автоматическую камеру хранения багажа, комнаты матери и ребенка, здравпункт, кафе и магазины. Новый терминал сможет обслуживать около 600 пассажиров в час.