Медведев допустил удар по ядерным объектам в Восточной Европе

Если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, то тут уже нечего стесняться, утверждает зампред российского Совбеза

10 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

РФ может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, заявил Дмитрий Медведев.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами

Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", – написал замглавы Совбеза в телеграме.

Ранее в июле Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине завершится за несколько дней, если страны НАТО прямо сейчас перестанут передавать Киеву вооружение.

Политик тогда напомнил, что заканчиваются любые войны, даже мировые. Либо подписанием мирного договора, либо применением ядерного оружия, как это сделали США в 1945 году.