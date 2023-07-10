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Медведев допустил удар по ядерным объектам в Восточной Европе

Если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, то тут уже нечего стесняться, утверждает зампред российского Совбеза

10 июля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

РФ может ударить по ядерным объектам в Восточной Европе, если подтвердится попытка атаковать Десногорскую АЭС в Смоленске ракетами НАТО, заявил Дмитрий Медведев.

"Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами
Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться", – написал замглавы Совбеза в телеграме.

Ранее в июле Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине завершится за несколько дней, если страны НАТО прямо сейчас перестанут передавать Киеву вооружение.

Политик тогда напомнил, что заканчиваются любые войны, даже мировые. Либо подписанием мирного договора, либо применением ядерного оружия, как это сделали США в 1945 году. 

Дмитрий Медведев СВО

Комментарии 25

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Гость

08:18:57 10-07-2023

Кто-нибудь - верните ребенку любимый айфон!

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Гость

08:52:43 10-07-2023

Заметим, этот человек занимает не последний пост в государстве. И такое ощущение, что вся его деятельность - это генерация отборного бреда. За неплохую, надо думать, зп.

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Гость

09:11:00 10-07-2023

Гость (08:52:43 10-07-2023) Заметим, этот человек занимает не последний пост в государст... Видимо директора такой работник устраивает

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М

11:01:33 10-07-2023

Гость (09:11:00 10-07-2023) Видимо директора такой работник устраивает... Когда сам не был президентом, легко уверовать во всемогущество оного. Однако замечу даже вокруг Сталина до последнего были люди (высшего эшелона власти), которые были ему мягко говоря недругами, хотя на словах все патриотичные коммунисты до мозга костей. В итоге умертвили его и его преемника, всё свесили на него, а сами "чистенькие" начали примирение с Западом (см. крейсер «Свердлов» в июне 1953 поехал на коронацию Елизаветы II, хотя шла холодная война, а кое-где горячая), конвергенцию социализма и капитализма и пр.

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Гость

14:46:34 10-07-2023

М (11:01:33 10-07-2023) Когда сам не был президентом, легко уверовать во всемогущест... Ты-то как выжил?

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М

15:08:28 10-07-2023

Гость (14:46:34 10-07-2023) Ты-то как выжил?... Просто у кого-то есть задатки аналитического склада ума, а у кого-то ум уровня бабушек в дворе, хотя считают себя такие обычно гениями политической мысли. Но бабушкам хотя бы жизненный опыт подсказывает.

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Гость

09:18:02 10-07-2023

Гость (08:52:43 10-07-2023) Заметим, этот человек занимает не последний пост в государст... Ты уже обделался ? Правильно говорит, надо бахнуть.

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Гость

09:25:28 10-07-2023

Гость (09:18:02 10-07-2023) Ты уже обделался ? Правильно говорит, надо бахнуть.... Бахни себе по голове. Кувалдой.

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Гость

10:19:41 10-07-2023

Гость (09:25:28 10-07-2023) Бахни себе по голове. Не сомневайся, прилетит всём.

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Гость

09:18:37 10-07-2023

Из истории: 23 июн. 2010 г. — Президент России Дмитрий Медведев начал свой визит в США с Калифорнии, встретившись с губернатором штата Арнольдом Шварценеггером Вот интересно Арни разрешил ему хулиганить? Или они ему всё прощают до тех пор пока не станет президентом)

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Гость

10:17:37 10-07-2023

Гость (09:18:37 10-07-2023) Из истории: 23 июн. 2010 г. — Президент России Дмитрий Медве... Это зелей командуют из америки

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Гость

09:41:18 10-07-2023

Такое впечатление,что от его имени кто-то пишет,но выдают за его канал.

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Гость

10:10:18 10-07-2023

Гость (09:41:18 10-07-2023) Такое впечатление,что от его имени кто-то пишет,но выдают за... а доблестная ФСБ спит и не видит, ага. Его, бедосю, целыми днями дискредитируют, а ни он, ни власти ни сном, ни духом - ни опровержений, ничего) И это, лезвие Оккама - слышали, может быть?

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Гость

10:11:25 10-07-2023

Давно понятно, что массированные упреждающе-оборонительные ракетно-ядерные удары по выгнивающей гейропе лишь вопрос времени. После этого наши доблестные бойцы прейдут все западные границы в оборонительном наступлении, стирая всё на своём победном пути.

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Гость

12:11:26 10-07-2023

Гость (10:11:25 10-07-2023) Давно понятно, что массированные упреждающе-оборонительные р... у тебя место в бункере что ли уже есть?

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Гость

13:22:35 10-07-2023

Гость (12:11:26 10-07-2023) у тебя место в бункере что ли уже есть?... Вам-то что бояться? Алтайский край далеко от Европы, про вас вспомнят там вряд ли.

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Гость

10:11:54 10-07-2023

Разбить всю рожу за глаз. Глаз за глаз уже тут не канает. Если НАТО устроит ядерную катастрофу в России, то это уже перебор. За это всё должно исчезнуть в этой гейропе.

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Гость

12:25:42 10-07-2023

Гость (10:11:54 10-07-2023) Разбить всю рожу за глаз. Глаз за глаз уже тут не канает. Ес... Кто-то же должен Жириновского с эпатажем заменить.

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Гость

14:52:25 10-07-2023

Гость (10:11:54 10-07-2023) Разбить всю рожу за глаз. Глаз за глаз уже тут не канает. Ес... Видимо есть у тебя потаённый интерес к геям, постоянно свои влажные фантазии тут излагаешь.

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Гость

11:18:22 10-07-2023

Выдайте больному двойную дозу галаперидолу!

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Гость

14:15:20 10-07-2023

Гость (11:18:22 10-07-2023) Выдайте больному двойную дозу галаперидолу! ... Сам возьми. А то всё дай, да подай

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Гость

15:03:29 10-07-2023

Один пургу несет, другой совсем с катушек слетел.

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Гость

17:53:23 10-07-2023

ну дайте человеку опохмелиться!

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Одобряющий

13:59:47 11-07-2023

Да логично все. С 1953 года из СССР (читай России) вывозили в европку все. Золото граждан их подвалов госхрана, антиквариат из эрмитажа, деньги за акции МММ, органы, металолом и так далее А сегодня они настолько оборзели что пришли нас с вами убивать чтоб землю нашу Российскую себе забрать. Поэтому все правильно. Их наказать надо, посадить к параше и обратно из европки привезти свое назад - золото их швейцарских хранилищ, заводы из германии, технологии из америки и так далее. Их всех загнать под лавку

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Гость

14:12:04 11-07-2023

Их всех загнать под лавку ------ Под шконку))))))))

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