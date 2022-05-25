Барнаульские единороссы организовали возможность проголосовать на праймериз в партийной приемной

В приёмной «Единой России» в Центральном районе Барнаула по адресу проспект Социалистический, 63, можно проголосовать за участника предварительного голосования. Такая опция появилась у горожан с открытием общественной приёмной ЕР в Центральном районе, сообщает пресс-служба реготделения партии.

По поручению секретаря Барнаульского отделения партии, главы города Вячеслава Франка, здесь работает пункт предварительного голосования, куда каждый желающий может прийти, зарегистрироваться и проголосовать за любого из представленных кандидатов.

«Предварительное голосование — важное политическое событие в жизни „Единой России“. Изначально в нём заложена идея укрепления связи партии и общества, прихода в политику новых лиц, людей небезразличных к судьбе города. С понедельника горожане определяют сильнейших кандидатов, которым доверят будущее Барнаула на ближайшие годы. <...> В сентябре на основные выборы пойдут лишь те, кто смог заручиться поддержкой избирателей в мае. Призываю всех барнаульцев принять участие в голосовании, сделать свой выбор, ведь этот выбор будет сделан на благо города и горожан. Принять участие в голосовании можно и здесь, в пункте голосования, оборудованном на базе приёмной», — подчеркнул Франк.

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Политика Стало известно, сколько человек подали заявки на праймериз ЕР в Барнаульскую гордуму

Первым свой голос за участников предварительного голосования партии отдал исполнительный секретарь Барнаульского отделения ЕР Кирилл Гусев. Само голосование заняло у партийца около пяти минут. «Удобно, что на мобильный телефон приходит СМС, где вас уведомляют о том, что регистрация пройдена. Поэтому когда заходишь на сайт, остаётся только выбрать свою команду кандидатов на предстоящие выборы в Барнаульскую гордуму», — отметил Гусев.

Напомним, в 2022 году праймериз «Единой России» проводится в электронном виде с 23 по 29 мая. Регистрация избирателей открыта до конца недели — по 27 мая. Проголосовать можно будет на сайте PG.ER.RU с верификацией через сайт «Госуслуги». Результаты будут подведены 31 мая.