Депутат АКЗС обратился к президенту, чтобы ускорить назначение краевого министра

Депутат АКЗС Сергей Писарев считает, что в Алтайском крае слишком долго проходит назначение министров на вакантные должности. Зачастую после смены руководителя ведомства его преемник получает приставку и.о. и остаётся с ней на долгие месяцы. Это приводит к ухудшению работы министерства, полагает Писарев. Свою точку зрения он озвучил в ходе сессии Заксобрания 25 августа.

Сергей Писарев заявил, что вынужден был даже написать в интернет-приёмную президента России, чтобы ускорить процесс назначения министра образования Алтайского края. «В прошлом августе у нас ушёл министр образования. Мы год ждали, когда же появится новый. Я в мае не вытерпел, задал вопрос губернатору. Было сказано, что он переговорит с министром просвещения РФ. Результат, наверное, был не очень хороший. Поэтому в июле я обратился в интернет-приёмную президента с просьбой ограничить срок рассмотрения на должность региональных министров до трёх месяцев», — поделился с коллегами Писарев.

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Кроме того, единоросс предложил депутатам написать в правительство края совместное обращение с просьбой ограничить время, в течение которого губернатор должен назначать новых министров. «Я знаю, как трудно работать и.о. У меня убедительная просьба: давайте обратимся к правительству с предложением ограничить временные рамки согласования кандидатур. Сейчас мы ждём министра спорта полгода. Не дождёмся, наверное. Снова придётся обращаться к президенту».

Напомним, в правительстве Алтайского края несколько месяцев остаётся вакантным кресло министра спорта. Прежний глава ведомства Алексей Перфильев ушёл по собственному желанию ещё в апреле, а преемника у него так и не появилось. Ровно год тянулась «эпопея» с руководителем Минобра: лишь 15 августа губернатор Виктор Томенко утвердил на эту должность исполнявшую обязанности главы ведомства Светлану Говорухину. До сих пор пустует кресло руководителя краевого управления по тарифам, а также главы информационного департамента.