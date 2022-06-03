Депутат Госдумы положительно оценила опыт Барнаула по созданию общественных приемных ЕР

Депутат Госдумы, первый замруководителя центрального исполнительного комитета «Единой России» Наталья Орлова в ходе визита в Барнаул приняла участие в открытии общественной приемной партии в Октябрьском районе. Вместе с секретарем Барнаульского отделения ЕР, главой города Вячеславом Франком она оценила подготовку новой площадки для разработки социально полезных инициатив и проектов развития города, сообщает партийная пресс-служба.

В приёмной состоялась встреча с победителями праймериз на выборах депутатов Барнаульской гордумы. Среди них — Дмитрий Ильиных, Людмила Ананьина, Светлана Бочкова, Валерий Касплер, Павел Кравченко и Роман Репа. Обращаясь к барнаульским единороссам, Наталья Орлова подчеркнула важность создания партийных приёмных на местах. «Опыт Барнаула по созданию районных общественных приёмных партии не просто позитивный, а абсолютно правильный. Чем больше таких площадок для встреч с людьми и открытого разговора с ними появится, тем больше будет пользы. Это и есть работа с людьми, работа для людей: каждый житель города может, проходя мимо, зайти в общественную приёмную партии. Людей нужно слышать, людям нужно помогать — это и есть основная цель партии „Единая Россия“», — отметила Орлова.

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Вячеслав Франк заверил, что в ближайшее время общественные приёмные ЕР откроются в Железнодорожном, Индустриальном и Ленинском районах города. «Сегодня мы открыли уже вторую общественную приёмную городского отделения партии „Единая Россия“. На этот раз в одном из старейших районов в городе — Октябрьском. В каждом районе Барнаула мы откроем общественные приёмные. Мы считаем, что приёмные — это площадки для встреч, общения и генерации идей. Подчеркну, нам важно общение с нашими избирателями и нам важно слышать людей и узнавать то, что нужно им. Все идеи, которые возникнут в стенах наших общественных приёмных, мы будем аккумулировать в городской бюджет. Он, бюджет, должен стать по-настоящему народным и тратить его нужно ровно туда, куда жители Барнаула считают важным и нужным», — подчеркнул Франк.

Напомним, в январе секретарь горотделения выступил с инициативой открытия в каждом из пяти районов Барнаула партийных пространств для единомышленников. Общественные приёмные «Единой России» в Октябрьском (улица Союза Республик, 34) и Центральном (проспект Социалистический, 63) районах открыты по будням с 09:00 до 18:00.