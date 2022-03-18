«Импонирует этот стиль»: мэры городов Сибири оценили работу Вячеслава Франка

Руководители столиц нескольких сибирских регионов высокого оценили работу главы администрации Барнаула Вячеслава Франка в 2021 году. Комментарии градоначальников Томска, Новосибирска и Горно-Алтайска представлены на сайте «Вечернего Барнаула».

Томск

Исполняющий обязанности главы Томска Михаил Ратнер дал высокую оценку работы барнаульского коллеги, отметив, что Барнаул в последние годы активно развивается и превращается в один из самых красивых городов Сибири. Большая заслуга в этом, по мнению Ратнера, мэра Вячеслава Франка и его команды.

«Барнаул, некогда состоявший в Томской губернии, как и наш Томск, очень зелёный и красивый город. Работа Вячеслава Франка на посту главы городской администрации приносит свои положительные результаты: слышу от коллег о чёткой реализации проектов всех уровней, в первую очередь — национальных. Кроме того, важным считаю то, как мэрия Франка общается с местными жителями, подключая и общественников, и экспертов к принятию решений. Мне импонирует этот стиль работы», — отметил Михаил Ратнер.

Новосибирск

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также высоко оценил работу Вячеслава Франка, назвав его современным и энергичным руководителем. По словам Локтя, в столице края строятся новые детские сады, парки и ремонтируют автомобильные дороги.

«Я хорошо знаю Вячеслава Генриховича по совместной работе в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Наши города объединяет не только географическое соседство, но и схожие задачи. В Барнауле, как и в Новосибирске, одним из драйверов экономики выступает строительная отрасль, обеспечивающая рекордные объёмы ввода жилья. Лучшие алтайские застройщики выходят и на новосибирский рынок. Новосибирск и Барнаул активно участвуют в национальных проектах, благодаря которым удаётся решить многие проблемы», — уверен Анатолий Локоть.

Новости

Политика Депутаты думы Барнаула одобрили отчёт Вячеслава Франка о работе в 2021 году

Горно-Алтайск

Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова обратила внимание на интересную практику Барнаула в части привлечения инвестиций. Она отметила, что механизм государственно-частного партнёрства по строительству в Барнауле крупного спортивного комплекса выглядит очень интересно. Сейчас власти соседней республики изучают опыт коллег. В 2022 году в столице Алтайского края появится сразу несколько современных физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Нам импонирует работа барнаульской администрации в части привлечения инвестиций. К примеру, в год продолжающейся пандемии коронавируса Барнаул смог увеличить почти на 40% вложения в объекты интеллектуальной собственности, на 32% — в транспортные средства, а на 26% — в строительство сооружений. Это отличная работа команды мэра Вячеслава Франка», — приводит слова Ольги Сафроновой издание «Вечерний Барнаул».

Напомним, 18 марта депутаты городской думы большинством голосов приняли отчёт главы Барнаула Вячеслава Франка по итогам 2021 года. Подробнее об отчёте градоначальника Барнаула о работе в 2021 году читайте в ближайшее время на нашем сайте.