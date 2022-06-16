Киселёв: диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране
В этом смысле РФ — самое свободное государство, считает медиаменеджер
Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране мира, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв на ПМЭФ.
Запад же, по его мнению, из-за «хищнических интересов» готов нарушать свои нормы.
Он также отметил, что современная Россия, в отличие от СССР, выступает за свободу перемещения, а также имеет современный рынок, который раньше пропагандировали западные страны.
«Сейчас у нас диапазон свободы слова в нашей стране, в России, больше, чем в любой стране мира. Россия в этом смысле — самая свободная страна», — цитирует Киселёва РИА Новости.
В 2022 году Россия заняла 155-е место в рейтинге свободы слова международной правозащитной организации «Репортёры без границ». По сравнению с прошлым годом страна потеряла пять позиций.