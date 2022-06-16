Киселёв: диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране

Диапазон свободы слова в России больше, чем в любой стране мира, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв на ПМЭФ.

Запад же, по его мнению, из-за «хищнических интересов» готов нарушать свои нормы.

Он также отметил, что современная Россия, в отличие от СССР, выступает за свободу перемещения, а также имеет современный рынок, который раньше пропагандировали западные страны.

«Сейчас у нас диапазон свободы слова в нашей стране, в России, больше, чем в любой стране мира. Россия в этом смысле — самая свободная страна», — цитирует Киселёва РИА Новости.

В 2022 году Россия заняла 155-е место в рейтинге свободы слова международной правозащитной организации «Репортёры без границ». По сравнению с прошлым годом страна потеряла пять позиций.