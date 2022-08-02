Коммунисты пытаются снять с выборов в Барнауле выдвиженца от еще одной левой партии

Кандидат в Барнаульскую гордуму от КПРФ Сергей Пилюгин направил обращение в избирком с требованием снять с выборов представителя «Коммунистов России» Николая Наздрачева. По данным Пилюгина, Наздрачев до сих пор является членом КПРФ, а значит в регистрации от другой «ленинской» партии ему должно быть отказано. Об этом сообщает Telegram-канал «Политцентр».

Сергей Пилюгин баллотируется в БГД по одномандатному округу № 9. Николай Наздрачев тоже идет по этому округу, а еще он заявлен под № 2 в муниципальным списке комроссов. В случае, если партия наберет более 5% голосов, Наздрачев почти наверняка станет депутатом. Под первым номером у КПКР идет действующий краевой парламентарий Сергей Матасов, который наверняка откажется от «понижения в классе».

Справка о том, что Наздрачев все еще состоит в КПРФ датирована 1 августа 2022 года и заверена лидером алтайских коммунистов депутатом Госдумы Марией Прусаковой. О реакции избиркома на поступившее обращение пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее было отказано в заверении списка КПРФ в Топчихинском районе — как на выборах в райсовет, так и сельсовет. В качестве причины избирком указал на то, что два кандидата от «красных» до сих пор не вышли из «Единой России». Коммунисты уже обратились в суд (заседание пройдет 5 августа) и Центризбирком.