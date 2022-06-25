Литва берёт Калининград в блокаду. Европа решила «придушить» нас на Балтике?

Прибалтика может стать ещё одной «горячей точкой» в Европе — последние действия руководства Литвы по блокированию Калининградской области явно направлены на повышение градуса напряжённости в регионе. Так, 18 июня литовская сторона уведомила Калининградские железные дороги о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, о чём сообщил в своём телеграм-канале губернатор российского региона Антон Алиханов.

Это не единственный откровенно враждебный шаг литовцев по отношению к России за последние годы и месяцы — в этом плане активность Вильнюса заметно выросла после начала военной операции на Украине. Помимо действий на калининградском направлении, в республике идёт снос памятников советским воинам и преследования гражданских активистов, выражающих симпатии к нашей стране.

Пока Москва ограничивается заявлениями дипломатов и статусных политиков, однако нельзя исключать и действий иного плана. В подоплёке действий Литвы, как далеко может зайти конфронтация и каковы могут быть её последствия, выяснял журналист amic.ru Андрей Магас.

Российская крепость посреди Европы

Введение Литвой фактической блокады Калининградской области вынудят Москву на соответствующие шаги, заявил 22 июня в эфире канала «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Эта ситуация, безусловно, требует ответных мер с российской стороны, и эти меры последуют», — сказал дипломат.

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Он также довольно жёстко оценил высказывание представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об отсутствии блокады Калининграда:

«Я думаю, попытки искать логику в этом и других подобных заявлениях главы евродипломатии и других руководителей евроструктур — это занятие, наверное, бесполезное».

О жёсткой реакции Москвы предупредил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что российские власти настроены достаточно решительно, но не станут торопиться с принятием решений. «Давайте ничего не будем исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, что мы и делаем всегда», — заявил Песков журналистам. Он добавил, что Кремль намерен дать другой стороне время для поисков вариантов.

Стоит заметить, что запрет на транзит был введён Вильнюсом как раз после разъяснений Еврокомиссии. По словам губернатора Алиханова, данный шаг является «грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита».

Для справки: Литовская Республика стала членом Евросоюза 1 марта 2004 года. Принятие страны в ЕС было обусловлено предоставлением бесперебойного сухопутного (железнодорожного) сообщения Калининградской области с остальной территорией РФ. Дело в том, что после распада СССР этот регион оказался отрезанным от материковой России, обладая сухопутными границами с Литвой и Польшей.

Как пишет французская газета Le Figaro, «этот вопрос тем более сложный, поскольку существует в контексте особого статуса Калининграда и сложных отношений России и балтийских стран». Автор материала отмечает, что «прибалтийские государства убеждены, что находятся на передовой перед лицом России, а Калининград воспринимают как российскую крепость посреди Европы».

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Сомнительный статус Клайпеды

Транзитные проблемы с Калининградом Литва начала создавать ещё весной. Так, в марте некоторые операторы отказывались предоставлять цистерны компаниям РФ для перевозки топлива в Россию через Прибалтику. В апреле 2022-го Литва уже задерживала около тысячи российских вагонов, следовавших через европейские государства.

Руководитель агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова назвали три дипломатических варианта решения проблемы транзита. В первых двух вариантах предлагаются изменения в санкционный документ ЕС. Согласно пояснениям в регламент 833/2014 от 14 апреля, запрещён транзит некоторых товаров между регионом и материковой Россией через страны — члены Евросоюза.

Кстати, литовская сторона объясняет введённые ограничения именно этим документом. По словам Ивановой, «третий вариант — самый очевидный: без внесения изменений в регламент направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей 4, 5, 6 пакетами санкций к калининградскому транзиту товаров».

Впрочем, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис уже заявил местным масс-медиа, что «Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции; они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трёх директоратов ЕК».

В свою очередь, Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду российского региона, а санкционные директивы, ограничивающие транзит товаров и грузов, будут пересмотрены.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада, — уверял Боррель. — Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно».

Как отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, Россия не должна ограничиваться грозными заявлениями и декларациями. «Даже если нынешняя кризисная ситуация разрешится без потерь для нас, это не означает, что можно успокоиться, — западные страны очень скоро предпримут что-то ещё, — заявил он amic.ru. — Поэтому мы должны предпринять шаги, которые бы показали нашу готовность на жёсткие действия».

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что Россия непременно ответит на попытки Европы взять в экономическую блокаду Калининград. По его словам, Вильнюс действует «в нарушение норм и принципов международного права».

«Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьёзное негативное влияние на население Литвы», — заверил он.

Михаил Александров убеждён, что в качестве ответной меры Россия может для начала организовать блокаду литовского города и порта Клайпеды. «С этой территорией вообще мутная история. Когда она передавалась Литве в 1950 году, не было необходимого в таких случаях решения Верховного Совета СССР и каких-то документов», — сообщил эксперт МГИМО.

По мнению доктора экономических наук, президента российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, поднимать сейчас проблему принадлежности Клайпеды, возможно, не совсем своевременно, но вообще у России есть полное право это сделать.

«После войны передача территорий Восточной Пруссии осуществлялась в ведение республик именно Советским Союзом. Было принято решение, что Калининградская область отойдёт к РСФСР, а Клайпеда — к Литве. Могли поступить и наоборот. Но формальных прав на Клайпеду у Литвы действительно нет», — сообщил Межевич amic.ru.

Прорубить Сувалкский коридор?

Михаил Александров считает, что в качестве ответных шагов Россия могла бы провести военные учения в районе т. н. Сувалкского коридора.

«Данный участок нам в любом случае когда-то придётся расчищать. Конечно, НАТО сразу пригрозит пятой статьёй (когда нападение на одного из членов альянса считается атакой всех его участников), но не думаю, что они рискнут воевать с нами из-за Литвы. Мы в любом случае защищаем свой регион», — сказал собеседник. По мнению эксперта, Россия вполне может принять меры гуманитарного характера — например, пресечь поездки граждан Литвы в соседнюю Белоруссию за бензином и продуктами.

Для справки: Сувалкский коридор — это гипотетический участок сухопутного пространства протяжённостью около 100 км, способный соединить Калининградскую область с Белоруссией. Сегодня по этой территории проходит граница между Литвой и Польшей. Стратеги Североатлантического альянса считают этот коридор самым слабым звеном границ альянса и не исключают, что Россия может силовым путём «прорубить» его. Командование НАТО полагает, что войска организации могут сдерживать атаки российских ВС на этом участке от 30 до 60 часов. В 2017 году в Литве проходили военные учения «Железный волк — 2017», в ходе которых военные девяти стран блока готовились сдерживать наступающие российские войска. Кстати, руководство НАТО обвиняло РФ, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» отрабатывался захват Сувалкского коридора.

Что касается военных ресурсов в условиях спецоперации на Украине, то собеседник напомнил, что там задействована не такая уж большая часть российских военных.

«Туда направили контрактников. В случае с Калининградом нужно решать вопрос обеспечения безопасности нашей территории, поэтому мы можем привлечь военнослужащих срочной службы. Помимо этого, следует демонстративно перевести часть кораблей Северного флота на Балтику. Всё это должно способствовать тому, что разум у наших западных оппонентов всё же возобладает. Но нужно понимать, что столкновение на этом участке в будущем неизбежно и к нему надо будет готовиться», — подчеркнул эксперт.

Николай Межевич убеждён, что Россия в настоящее время не должна ввязываться в военный конфликт. «Нам нужна победа мирным путём, и мы можем её достичь. Мы можем организовать полноценную экономическую блокаду Литовской Республики. Приравнять любую торговлю с Литвой к государственному преступлению».

По словам эксперта, «при грамотно организованных мерах эта республика просто может перестать существовать как независимое государство».