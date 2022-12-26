Медведев стал первым заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии

Первый заместитель председателя комиссии вправе создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции и подготовки предложений по их решению

26 декабря 2022, 21:59, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин создал новую должность — своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии РФ. Займет эту должность зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в указе главы государства.

«Комиссия формируется в составе председателя комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов», — говорится в указе.

Отмечается, что первый заместитель председателя комиссии вправе создавать советы и рабочие группы по направлениям деятельности для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции и подготовки предложений по их решению. Также первый заместитель будет утверждать положения о советах и рабочих группах и их составы.

Кроме того, согласно указу, в комиссию вошел глава МЧС Александр Куренков — взамен исключаемого Игоря Артемьева (ранее возглавлял ФАС).

Напомним, Путин является председателем комиссии. В нее также входит вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров — он занимает посты замглавы комиссии и руководителя ее коллегии; министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководители СВР, ФСБ, Росгвардии и другие.