Под Москвой всё горело, а Брежнев уехал на Алтай. Что привело генсека в наши края 50 лет назад?

26-28 августа 1972 года проходил визит генерального секретаря ЦК КПСС, фактического главы СССР Леонида Брежнева в Алтайский край. Он приезжал в трудное для страны лето: в европейской части Союза от засухи выгорали поля, а на Алтае случился небывалый ни до того, ни после урожай. Генсек приехал, чтобы добиться от руководства края сдать государству максимальное количество зерна. А краевое начальство решило кое-что выпросить у вождя. В результате «сделки» у нас появились университет и институт им. Лисавенко, а «Коксохим» стали строить быстрее.

Жарким летом-72 горело всё от Москвы до Урала

Лето 1972 года в европейской части СССР было аномально жарким и засушливым. В Москве температура выше +30 градусов фиксировалась раз в три дня, люди вставали в очередь к автоматам с газводой, чтобы утолить жажду. Как и сегодня, вокруг столицы бушевали пожары. В Московской области горели торфяники и леса, леса полыхали в Тверской, Рязанской, Костромской областях и многих других регионах.

В Поволжье и на Урале в июле практически каждый день температура достигала почти +40 градусов при полном отсутствии осадков. Результатом засухи был страшный неурожай в европейской части России.

В августе руководство СССР проанализировало ситуацию с оставшимся урожаем и оценило её как катастрофическую, пишет РБК. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев отправился в десятидневную рабочую поездку по Казахстану и Сибири, менее всего пострадавших от засухи, с целью оценить ситуацию с восполнением продовольствия.

Что делал Брежнев в Барнауле?

Публикации в алтайской прессе в 1972 году о визите Леонида Брежнева в наш край / Фото: amic.ru

В Алтайском крае, наоборот, выдалась благоприятная погода, хватало и тепла, и влаги. В итоге вырос рекордный урожай. Вопросам его уборки и заготовки и был посвящён визит генерального секретаря ЦК КПСС.

Леонид Ильич прилетел в Барнаул утром 26 августа 1972 года. За три дня пребывания генсек посетил Алтайскую опытную станцию садоводства им. Лисавенко, Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Барнаульский шинный завод.

27 августа состоялся расширенный пленум Алтайского крайкома КПСС.

«В центре внимания участников пленума находились вопросы проведения уборки урожая, заготовки зерна и других продуктов сельского хозяйства», сообщила 29 августа «Алтайская правда». С речью на пленуме выступил Брежнев. Его речь не публиковалось.

«Мы должны помнить, что в нынешнем году борьба за хлеб имеет особое значение. Вот почему важно, чтобы в каждой партийной организации и каждом трудовом коллективе царил дух высокой требовательности, дух неуклонного соблюдения государственной и партийной дисциплины», — отметил в докладе на пленуме первый секретарь Алтайского крайкома КПСС Александр Георгиев.

На пленуме Георгиев пообещал Брежневу, что Алтайский край даст два плана по зерну. В итоге государству было сдано 5,266 млн тонн. А валовой сбор составил 9,36 млн тонн. Такого урожая в крае ни до, ни после никогда не было.

В СССР уборка была всенародным делом, которым руководила КПСС. В колхозах и совхозах с августа по октябрь трудились студенты, целые армейские подразделения, рабочие и служащие городских предприятий и учреждений. Министерство обороны отправляло не только солдат и офицеров, но и большое количество техники. В Алтайском крае на уборке каждый год работали тысячи военных грузовиков.

Впрочем, алтайский урожай-72 не мог спасти пострадавший от засухи СССР. Дефицит пришлось покрывать импортом. Из золотовалютных резервов было выделено 486 тонн золота, на которое за рубежом закупили зерно, картофель и овощи.

Первый секретарь не стал мелочиться и попросил университет

Три советских значка, характеризующие «сделку» края и генсека: зерно в обмен на университет и институт / Фото: amic.ru

Сегодня в Алтайском крае визит Брежнева вспоминают не столько из-за рекордного урожая, сколько в связи с тем, что благодаря его приезду удалось создать в последующие годы. И для этого алтайское начальство задумало целую «операцию».

Самым главным результатом для края стало строительство Алтайского государственного университета. При каких условиях с просьбой о создании нового вуза к генсеку обратился первый секретарь крайкома КПСС Александр Георгиев, точно неизвестно. Биограф Георгиева Виталий Сорокин приводит такую версию в своей книге «Последний в когорте „железных“ вождей»:

«В аэропорту Леонид Ильич горячо пожимал руки провожающих: — Я доволен. Держитесь. И вдруг хитро сощурился: — Слушайте, алтайцы, почему вы у меня ничего не просите? — Да есть две просьбы, Леонид Ильич, — отозвались алтайские руководители. — Первая: повысить краю коэффициент оплаты труда за безводность. Кулунда требует воды, а до Оби далеко. Вторая — помогите открыть на Алтае университет.

Брежнев пообещал и то и другое. И выполнил.

Первый ректор Алтайского госуниверситета, а в 1972 году — заведующий отделом науки и учебных заведений крайкома КПСС Василий Неверов в интервью газете «За науку» рассказал, что всё случилось во время застолья.

«Александр Васильевич (Георгиев) был очень тонкий психолог, — говорит Неверов. — Когда Брежнев поднял тост за „Алтайский край и его гигантские возможности, сдержанный трудолюбивый народ, суровый, работящий, который не бросается под машину с петициями“, Георгиев начал издалека: „Мы не хотим ставить Генерального секретаря в неудобное положение с мелкими просьбами, ибо генсек не Дед Мороз с мешком подарков. Вы, Леонид Ильич, и так нам помогли с уборкой урожая, направив 10 тысяч солдат, решив другие вопросы — спасибо вам за это! Просьб же у нас ворох, ибо положение у нас хуже, чем в Новосибирске, Томске. Ведь мы аграрный край, а потому и отношение к нам в министерствах и ведомствах такое: „Самое дорогое — хлеб, и самое дешевое... — хлеб“. Но если говорить о главном, то у нас есть три проблемы: 15%-й коэффициент (Брежнев: „Да!“), „Коксохим“ („Да!“) и... университет“ (Брежнев поперхнулся: „Не понял“)».

По словам Неверова, Брежнев внимательно выслушал аргументацию Георгиева: в Алтайском крае катастрофически не хватает кадров университетского профиля. В вузах их 0,8%, а в НИИ и школах нет вообще. Генеральный секретарь поручил руководству края подготовить для него записку о необходимости создания университета. Утром следующего дня, перед вылетом из Барнаула, записку передали Брежневу.

27 марта 1973 года Совет министров СССР принял постановление об открытии Алтайского государственного университета. 29 мая приказом Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР Василий Неверов был назначен ректором. Летом прошёл первый набор и уже в сентябре 1973 года приступили к занятиям первокурсники трёх факультетов — историко-филологического, юридического и экономического.

Генсеку понравились алтайские помидоры

Свои дивиденды от визита генерального секретаря получила и алтайская аграрная наука. В Барнауле Брежнев посетил Алтайскую опытную станцию садоводства им. Лисавенко. Встречала генсека директор станции Ида Калинина. Леониду Ильичу показали сад и дендрарий, рассказали об исследованиях и достижениях алтайских учёных-садоводов, угостили выращенными ими плодами, в том числе помидорами, которые Брежневу очень понравились.

Генеральный секретарь высоко оценил труд учёных. «Ваш сад — это огромное национальное достояние. Я рад, что познакомился с работой учёных станций. Здесь я узнал много полезного и получил истинное удовольствие», — сказал Брежнев Калининой.

22 апреля 1973 года постановлением Совета министров РСФСР на базе Алтайской опытной станции садоводства был организован Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. Лисавенко Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук. Было увеличено финансирование, построено новое здание.

Кстати, после посещения Брежнева институт им. Лисавенко краевое руководство стало включать в программы пребывания высокого московского начальства. Например, в 1992 году институт посещал первый президент РФ Борис Ельцин.

Брежнев ускорил строительство «Коксохима»

В 1971 году на XXIV съезде КПСС было принято решение о строительстве Алтайского коксохимического завода. Само строительство завода, а с ним будущего Заринска началось в 1972 году. Но на стройке катастрофически не хватало рабочих рук. Это было одной из проблем, за решением которой Георгиев также обратился к Брежневу. И она была решена.

«Коксохим» сначала объявили краевой, а затем Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В результате на строительстве города и завода одновременно работали пять тысяч человек. В 1981 году завод дал первый кокс. На карте Алтайского края появился новый город — Заринск.

Дмитрий Негреев