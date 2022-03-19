Прорывные нацпроекты. Как Барнаул улучшает инфраструктуру благодаря федеральной поддержке
Дополнительное финансирование позволяет реализовывать крупные амбициозные проекты
Глава Барнаула Вячеслав Франк, выступая 18 марта перед депутатами гордумы в рамках годового отчёта, особое внимание уделил реализации нацпроектов в краевом центре. Позитивные изменения, произошедшие за несколько лет в дорожной отрасли, жилищной сфере, а также появление новых школ и детсадов стали возможными во многом за счёт федерального и краевого финансирования, которое выделяется в рамках нацпроектов. Каких результатов удалось достичь в 2021 году благодаря национальным проектам — в материале amic.ru.
Образование
Успехи школьников напрямую зависят от условий, которые созданы для их развития и воспитания, отметил Вячеслав Франк и подчеркнул, что сокращение дефицита учебных площадей остаётся приоритетной задачей для мэрии. «В 2021 году приняли воспитанников четыре новых детских сада на 1030 мест. Из них почти половина — дети ясельного возраста. Барнаул выполнил поручение президента России по полному охвату дошкольным образованием детей до трёх лет. Строительство новых дошкольных учреждений продолжается», — сказал Франк.
Ещё одна стратегическая задача в сфере образования — это создание новых школьных мест. В 2021 году по нацпроекту «Образование» в Барнауле открыли школу № 137 на улице Шумакова на 550 учеников. В рамках индивидуальной программы развития Алтайского края идёт строительство учебного заведения, куда пойдут дети, проживающие в микрорайонах Спутник и Авиатор. Глава города отметил, что в краевом центре необходимо построить ещё более 10 школ на семь тысяч учебных мест.
В прошлом году в барнаульских школах появилось 604 дополнительных места. В текущем году планируется ввести ещё 360 мест в учебных заведениях Индустриального района — для начальных классов.
Дороги
За пять лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле отремонтировали и построили 176 объектов улично-дорожной сети. По региональному проекту «Дорожная сеть» проведены работы на 23 объектах.
«В числе наиболее важных в 2021 году — ремонт участков главных магистралей города: Павловского и Змеиногорского трактов. Построен участок Северного Власихинского проезда. Сразу 10 дорог отремонтировано в микрорайонах Спутник и Авиатор», — рассказал на отчёте Вячеслав Франк. Кроме того, в краевом центре отремонтировали три моста, включая Коммунальный через Обь.
В 2021 году в Барнауле отремонтировали 35 участков дорог на территории посёлков, а также частного сектора. В нынешнем году на эти цели выделили 48 млн рублей.
В 2022 году в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется обновить более 20 участков дорог протяжённостью 25 км, включая строительство фрагмента дороги по улице Сиреневой.
Расселение из ветхого и аварийного жилья
В рамках проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году власти города приняли решение о досрочном расселении аварийного жилья. Теперь мероприятия планируется выполнить на два года раньше — до конца 2023-го. За три предыдущих года решили жилищную проблему 2500 барнаульцев, всего удалось расселить 1073 аварийных помещения. В прошлом году благодаря федеральным средствам смогли переехать около 1200 горожан.
Вячеслав Франк обозначил задачи в этом направлении на 2022 год: «Предстоит максимально приблизиться к завершению федеральной программы и переселить ещё более двух тысяч горожан. На это потребуется около 2 млрд рублей, из них 30% предусмотрены в бюджете города». За счёт средств местного бюджета идёт и снос аварийного жилья. В 2021 году ликвидировали 19 домов, ещё 40 уберут в текущем.
Напомним, Барнаул как столица Алтайского края участвует в большинстве нацпроектов, реализуемых на территории региона. Так, в 2021 году Алтайский край участвовал в 11 национальных проектах, кроме того, шла реализация и 52 региональных проектов.