Путин поручил подготовить предложения об индексации пенсий, зарплат и повышении МРОТ
Глава государства также распорядился рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда в транспорте, поддержке отечественных производителей дорожной и спецтехники и предоставить регионам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний
Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат, МРОТ и величины прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Также президент потребовал от правительства предоставить ему к 1 июля доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Центробанк же должен рассмотреть увеличение получаемой транспортниками наличной валюты для оплаты расходов за рубежом.
Отдельно глава государства поручил предоставить субъектам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний.
Помимо этого, Путин распорядился рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте в России.
Также российский лидер поручил правительству рассмотреть вопросы о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники.