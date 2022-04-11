Путин поручил подготовить предложения об индексации пенсий, зарплат и повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил до 20 апреля представить предложения о дополнительной индексации пенсий, соцвыплат, зарплат, МРОТ и величины прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.

Также президент потребовал от правительства предоставить ему к 1 июля доклад о мерах по стабилизации социально-экономической ситуации в регионах России. Центробанк же должен рассмотреть увеличение получаемой транспортниками наличной валюты для оплаты расходов за рубежом.

Отдельно глава государства поручил предоставить субъектам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний.

Помимо этого, Путин распорядился рассмотреть вопрос о сдерживании роста стоимости проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте в России.

Также российский лидер поручил правительству рассмотреть вопросы о поддержке отечественных производителей дорожной и специальной техники.