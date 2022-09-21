Путин предостерег шантажирующих Россию применением ядерного оружия

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения в среду, 21 сентября, предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

Говоря об упомянутых государствах, российский лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

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Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность.

Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.