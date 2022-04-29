Такой день. Отчет Томенко о работе за год и Славгород, который больше не город

О главных событиях Алтайского края за 29 апреля

30 апреля 2022, 00:14

Славгород официально стал муниципальным округом, перестав быть городом. Такое решение приняли депутаты АКЗС на сессии, которая состоялась 29 апреля, — соответствующий закон был одобрен во втором чтении.

Славгород официально перестанет быть городом

Славгород официально перестанет быть городом

Водителя маршрутки, который 11 ноября 2021 года насмерть сбил школьницу на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда, приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Водителя маршрутки, насмерть сбившего школьницу на перекрестке в Барнауле, осудили на три года

Водителя маршрутки, насмерть сбившего школьницу на перекрестке в Барнауле, осудили на три года

29 апреля стал последним днём работы руководителя управления ФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко. В ходе сессии АКЗС об этом сообщил председатель алтайского парламента Александр Романенко, который вручил ему награду.

Глава алтайской налоговой инспекции Юрий Куриленко уходит в отставку

Глава алтайской налоговой инспекции Юрий Куриленко уходит в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля выступил с годовым отчётом о работе регионального правительства перед депутатами АКЗС. Новый созыв Заксобрания впервые поставил оценку главе региона. Парламентарии оказались на редкость единодушными: несмотря на критику со стороны отдельных фракций, никто против отчёта не выступил: 44 парламентария проголосовали «за», а ещё 22 — воздержались. Как выступление Томенко оценили лидеры фракций и к чему призвал депутатов губернатор — в материале amic.ru.

«Мы не можем голосовать против». Почему работу алтайского губернатора одобрили почти все фракции Заксобрания

«Мы не можем голосовать против». Почему работу алтайского губернатора одобрили почти все фракции Заксобрания

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