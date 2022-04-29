Такой день. Отчет Томенко о работе за год и Славгород, который больше не город

Славгород официально стал муниципальным округом, перестав быть городом. Такое решение приняли депутаты АКЗС на сессии, которая состоялась 29 апреля, — соответствующий закон был одобрен во втором чтении.

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Политика Славгород официально перестанет быть городом

Водителя маршрутки, который 11 ноября 2021 года насмерть сбил школьницу на перекрёстке улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда, приговорили к трём годам исправительной колонии общего режима. Мужчине также запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

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Происшествия Водителя маршрутки, насмерть сбившего школьницу на перекрестке в Барнауле, осудили на три года

29 апреля стал последним днём работы руководителя управления ФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко. В ходе сессии АКЗС об этом сообщил председатель алтайского парламента Александр Романенко, который вручил ему награду.

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Политика Глава алтайской налоговой инспекции Юрий Куриленко уходит в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля выступил с годовым отчётом о работе регионального правительства перед депутатами АКЗС. Новый созыв Заксобрания впервые поставил оценку главе региона. Парламентарии оказались на редкость единодушными: несмотря на критику со стороны отдельных фракций, никто против отчёта не выступил: 44 парламентария проголосовали «за», а ещё 22 — воздержались. Как выступление Томенко оценили лидеры фракций и к чему призвал депутатов губернатор — в материале amic.ru.