Глава алтайской налоговой инспекции Юрий Куриленко уходит в отставку

29 апреля станет последним днём работы руководителя управления ФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко. В ходе сессии АКЗС об этом сообщил председатель алтайского парламента Александр Романенко, который вручил ему награду.

По словам парламентария, за пять лет, которые Юрий Куриленко находился «у руля» инспекции, налоговые поступления возросли в полтора раза.

«Счастливого продвижения по службе на благо России и той территории, где вы будете работать», — сказал Романенко, добавив, что будет рад возвращению налоговика в Алтайский край в «любом статусе».

Сейчас о возможном преемнике Юрия Куриленко ничего неизвестно. Кроме того, не сообщается, куда именно он перейдёт.

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Напомним, что свой пост Куриленко занял в сентябре 2017 года, сменив Валерия Тараду. В Алтайский край он приехал из Бурятии, где занимал аналогичную должность.