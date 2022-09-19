В Барнауле главврач больницы станет депутатом гордумы вместо Вячеслава Франка

Мандат главы города получит Диана Рудакова — главный врач Краевой клинической больницы

19 сентября 2022, 12:49

Глава Барнаула Вячеслав Франк отказался от мандата депутата городской думы, сообщает «Коммерсант».

«Об этом он уведомил Центральную районную территориальную избирательную комиссию Барнаула», — отмечает издание.

Напомним, на выборах Франк возглавлял партийный список «Единой России», одержавшей убедительную победу.

Как пояснил председатель избиркома Виталий Замаруев, мандат Франка получит Диана Рудакова — главный врач Краевой клинической больницы.

Ранее amic.ru рассказал, кто станет депутатом думы Барнаула восьмого созыва.

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