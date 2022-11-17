В Зональном районе Алтайского края избрали нового главу

В Алтайском крае состоялись выборы главы Зонального района. Как сообщает пресс-служба правительства региона, большинство голосов депутатов районного собрания получила Наталья Менщикова — 15 из 16.

Отмечается, что до назначения на пост главы Зонального района Менщикова занимала должность главы контрольно-счётного органа администрации района.

Отметим, что до неё этот пост также занимала женщина — Татьяна Выставкина. Она стала руководителем администрации Зонального района в 2012 году и успешно переизбралась в 2017 году.

Новости

Политика Главу избрали в Поспелихинском районе Алтайского края

Ранее главу администрации избрали в Поспелихинском районе. Им стал 48-летний Игорь Башмаков, кандидатуру которого также поддержали 15 из 16 присутствующих депутатов.