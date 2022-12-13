Взмах Косовом. Кто пытается поджечь «пороховую бочку Европы»?

Очередной этап жесткого противостояния произошла в Косово, где руководство частично признанной республики, попыталось решить «сербскую проблему», как заявили в Белграде. Президент Сербии Александр Вучич уже назвал 11 декабря «самым тяжелым днем» за все время своего пребывания на посту главы государства.

Международные эксперты часто называют Балканы «пороховой бочкой Европы», с подрыва которой начинались крупные вооруженные конфликты, включая Первую мировую войну. В чем причина нового обострения ситуации в регионе, как долго оно может продолжаться и могут ли начавшиеся столкновения стать причиной боевых действий, попытался понять журналист amic.ru Андрей Магас.

В ход пошла военная техника

Столкновения в республике начались после того, как 10 декабря был арестован бывший полицейский республиканского МВД этнический серб Деян Пантич. Он, вместе с другими коллегами, отказался продолжать свою службу в косовской полиции и оставил свой пост в городе Косовска-Митровице. Местное сербское население, опасаясь атак албанцев принялось возводить баррикады, которые сидящий в Приштине премьер Альбин Курти пригрозил убрать силой и обратился с соответствующей просьбой к находящимся в Косово силам НАТО — KFOR. К баррикадам прибыли силы миссий ЕС и НАТО. Затем косовский спецназ вторгся на территорию Метохии и занял объект на плотине в Газиводе, являющейся главным источником воды и аккумуляции местной ГЭС, сняв там сербские флаги и выгнав охранника-серба.

11 декабря Вучич собрал Совет безопасности страны в связи со сложившейся ситуацией. А в своем выступлении в эфире национального телевидения и радио Александр Вучич заявил, что в настоящее время Приштиной предпринимаются усилия «положить конец „сербской проблеме“ в Косово и Метохии, в которой участвуют Альбин Курти (глава косовского правительства, непризнанного Белградом — ред.) и власти Приштины, а также значительная часть международного сообщества, которая делает вид, что не замечает происходящего».

В своем обращении он заявил, что Соединенные Штаты и косовоалбанские власти не соблюдают ни одного из подписанных ранее соглашений — Брюссельское, Вашингтонское, а также резолюцию 1244 Совбеза ООН и устав организации.

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Он заверил, что Белград продолжит борьбу за урегулирование ситуации вокруг Косово и Метохии всеми доступными правовыми средствами. Впрочем, в сети уже появились фото, на которых видно, что колонна сербской военной техники движется в сторону мятежного края. Продемонстрированные кадры содержат изображения нескольких БТРов.

Несмотря на то, что Приштина в настоящее время занимается решением т. н. «сербского вопроса», в реальности на данной территории существует «албанский вопрос», который в свое время стал одним из детонаторов, подорвавшим целостность Югославии — сначала большой федерации в 1980-1990-е годы, а затем в 2000-е годы.

Более того, после натовских бомбардировок Югославии 1999 года и провозглашения независимости Косова 17 февраля 2008 года криминализация данного региона заметно выросла — косовары стали активно пополнять действующие в Европе албанские организованные преступные группы, считающиеся одними из самых жестоких на континенте и выполняющих порой самую «грязную» работу. Кстати, именно наличие албанских банд является одним из камней преткновения для вступления Албании в ЕС, хотя членом НАТО она стала еще 1 апреля 2009 года.

Политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев не верит, что албанский криминал примет активное участие в столкновениях.

— Вряд ли будут задействованы албанские банды. Хашима Тачи и иже с ним от власти убрали. Нынешние власти Косово уже не имеют столь выраженного криминального прошлого. Просто «под шумок» украинских дел премьеры Косово и Албании Альбин Курти и Эди Рама хотели бы окончательно решить вопрос с севером Косово, — сообщил он amic.ru.

Германия — поджигатель войны?

Что касается сил, провоцирующих нынешнюю вспышку напряженности на Балканах, то Вадим Трухачев убежден, что за событиями в Косово стоят западные страны.

Эти внешние силы постоянные — США, Британия, Германия, Евросоюз, Нидерланды, Швеция, Австрия. Но в данном случае главная роль принадлежит Германии, — заявил он.

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По словам собеседника, Германия всегда играла первую скрипку в создании напряженности на Балканах, Соединенные Штаты в данном регионе чаще всего шли следом, вопреки широко распространенным стереотипам. Он считает, что главным инициатором бомбёжек Сербии в 1999 году был тогдашний германский канцлер Гельмут Коль.

— Что касается дня сегодняшнего, то входящие в нынешнее правительство Германии «зелёные» и свободные демократы настроены крайне антисербски. Причем не Шольц даже определяет общую позицию, а другие члены кабинета — вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер, — рассказал эксперт.

В этой связи стоит напомнить, что глава МИД ФРГ Бербок уже сделала заявление о происходящих в Сербии событиях. Она раскритиковала действия Белграда и назвала позицию, предусматривающую отправку сербского спецназа в Косово неприемлемой. «Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному. Предложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо», — написала она в твиттере.

Нельзя сказать, что сербские власти не понимают главного инициатора напряженности в своем проблемном регионе. Недаром сербский президент Александр Вучич в своем обращении к гражданам напомнил о высказывании экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время на усиление. «Мы присутствовали при исторически важном заявлении Ангелы Меркель. Я удивлен тому, возможно ли, чтобы она сказала это. Для меня это заявление, если оно подтвердится, почти невероятно», — цитирует сербского лидера издание «Политика».

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков также считает, что за конфликтом стоит Германия.

У этой страны какая-то особая «любовь» к захвату Балкан. Не исключено, что сейчас в Берлине мечтают отомстить за ожесточенное сопротивление сербов в годы Второй мировой войны. Недаром, в период распада Югославии первыми, кто признал независимость Словении и Хорватии, была ФРГ.

У балканиста, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко иное мнение.

— Все-таки Германия не является сколько-нибудь серьезным самостоятельным внешнеполитическим актором. И в данном случае куда большую роль играют США и Великобритания. Но даже если Шольц тут решит разжечь конфликт, то найдутся силы, которые его одернут, это несомненно, — заявил он amic.ru.

Европа видит в Сербии «русского агента»

Причины нынешнего конфликта в Косово, по мнению Вадима Трухачева, лежат в геополитическом положении Сербии, которая является ключевой державой в юго-восточной части Европы.

— К тому же она считается «агентом русского влияния». И по этой причине Запад хочет её ослабить. А Косово, безусловно, здесь выступает как главный рычаг такого давления, — отмечает политолог.

Бондаренко также напомнил, что западные страны сейчас воспользовались тем, что Россия, как давний союзник Сербии, в настоящее время занята СВО на Украине и не может своевременно оказать помощь, решили оказать давление на Белград.

По мнению Сергея Маркова, удар по Сербии наносится из-за их стремления сохранить братские отношения с Россией и православной веры.

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Олег Бондаренко убежден, что коллективный Запад в данном случае не оставляет намерений спровоцировать Вучича на применение силы, поскольку удар наносится прежде всего по сербскому лидеру.

Что касается дальнейшего развития ситуации, то Сергей Марков настроен скептически:

Боюсь, что сербов все-таки сломают. Запад сделает все, чтобы вынудить их присоединиться к антироссийским санкциям и на признание независимости Косово. У сербов мало сил и они могут сломаться. В ответ их пообещают принять в ЕС. Но так просто их в ЕС не пустят, будут унижать и откладывать, как в случае с Турцией. Могут еще и в НАТО заставить вступить.

Вадим Трухачев напоминает, что сами косовские албанцы готовы на размен: они готовы обменять четыре населённые сербами общины на севере Косово на две общины «большой» Сербии, населённые албанцами.

Однако против выступает Германия — она категорически против любого изменения границ. И потому немцы подталкивают албанцев к решению вопроса с севером Косово. И потому более других внешних сил в нынешнем обострении виноваты именно они, — говорит эксперт.

Олег Бондаренко отмечает, что в настоящее время сербское руководство делает все, чтобы избежать военного конфликта.

— Полагаю, с большой долей вероятности можно предположить, что в последний момент какое-то решение будет найдено. Хотя использование резолюции СБ ООН, допускающей введение тысячи полицейских на север Косова — это сам по себе революционный шаг. Я все-таки исхожу из того, что до реального ввода этого контингента дело не дойдет. И стороны договорятся. Все-таки не видно тех акторов, которым нужна новая война на Балканах, — заключил собеседник.