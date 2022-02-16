Захарова пошутила про "график вторжений" России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале пошутила про “график вторжений” российских войск на территорию Украины, который следовало бы опубликовать западным СМИ.

“Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и так далее: огласите график наших “вторжений” на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск”, — написала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам “завести будильники” и самим убедиться, нападёт ли на них Россия. Это произошло после того, как британские газеты The Sun и Mirror написали о российском вторжении на Украину ночью 16 февраля: в 04:00 по московскому, 03:00 по киевскому времени. Когда нападения не произошло, The Sun изменила заголовок и текст статьи.