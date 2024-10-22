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Доходов жителей Алтайского края не хватает на две потребительские корзины

В рейтинге материального благополучия населения регион занял 72-е место

22 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Согласно результатам исследования, Алтайский край находится на 72-м месте в рейтинге благополучия населения. По уровню доходов регион занял 74-ю позицию, сообщает РИА Новости.

Среднедушевые доходы жителей Алтайского края составили более 39 тыс. рублей в месяц за второй квартал 2024 года. Этих средств хватит только на 1,8 базового набора потребительской корзины.

Основным показателем в ранжировании регионов было соотношение среднедушевого заработка и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

По сравнению с 2023 годом в рейтинге по материальному благополучию населения Алтайский край поднялся на три позиции. В прошлом году регион находился на 75-м месте. Тогда жители могли позволить себе только 1,4 базового набора потребительских товаров и услуг.

зарплаты Доходы населения

Комментарии 4

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Гость

11:24:15 22-10-2024

Господа вельможи АК, как весят ваши потребительские корзины, нет ущемления по сравнению тем, которые на первых местах? Должностные оклады и прочие приблуды одинаковые?

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Гость

11:30:55 22-10-2024

А на одну корзину хватает?

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Мусик

11:42:20 22-10-2024

Гость (11:30:55 22-10-2024) А на одну корзину хватает?... более чем - не прожувать.

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Бдыщ...

11:49:47 22-10-2024

В Рублевке-несколько бюджетов страны

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