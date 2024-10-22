Доходов жителей Алтайского края не хватает на две потребительские корзины

В рейтинге материального благополучия населения регион занял 72-е место

22 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Согласно результатам исследования, Алтайский край находится на 72-м месте в рейтинге благополучия населения. По уровню доходов регион занял 74-ю позицию, сообщает РИА Новости.

Среднедушевые доходы жителей Алтайского края составили более 39 тыс. рублей в месяц за второй квартал 2024 года. Этих средств хватит только на 1,8 базового набора потребительской корзины.

Основным показателем в ранжировании регионов было соотношение среднедушевого заработка и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

По сравнению с 2023 годом в рейтинге по материальному благополучию населения Алтайский край поднялся на три позиции. В прошлом году регион находился на 75-м месте. Тогда жители могли позволить себе только 1,4 базового набора потребительских товаров и услуг.