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Поля горят в районе барнаульского поселка Бельмесево

С территории населенного пункта наблюдается густой дым

12 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22
Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

Поля загорелись в районе барнаульского поселка Бельмесево 12 апреля, рассказали местные жители телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

На опубликованном кадре видно, как с территории населенного пункта наблюдается густой дым.

О произошедшем также сообщил читатель amic.ru.

Пожар в пригороде Барнаула / Фото: amic.ru

Информация о случившемся уточняется.

За прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 98 пожаров. При этом только восемь из них произошло в жилом секторе.

Накануне в МЧС сообщали, что возникающие пожары за городом на заливных лугах ликвидируются и окарауливаются. Угрозы населенным пунктам нет. 

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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...

15:06:51 12-04-2025

Вонища на всю округу

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Гость

02:19:12 14-04-2025

... (15:06:51 12-04-2025) Вонища на всю округу... да фиг с ним, но ведь вот-вот загорятся дома!! люди боятся спать, ужас просто

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Гость

02:18:33 14-04-2025

а город и задыхающихся горожан кто защитит? что МЧС делает для защиты здоровья граждан: вонь неимоверная, того и гляди Бельмесёво сгорит!! а у Санниково кто-то дежурит? там же все полыхнет, не соскучишься!! город задыхается в дыму и жаре, в грязи и пыли.

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