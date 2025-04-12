Поля горят в районе барнаульского поселка Бельмесево

С территории населенного пункта наблюдается густой дым

12 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

Поля загорелись в районе барнаульского поселка Бельмесево 12 апреля, рассказали местные жители телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

На опубликованном кадре видно, как с территории населенного пункта наблюдается густой дым.

О произошедшем также сообщил читатель amic.ru.

Пожар в пригороде Барнаула / Фото: amic.ru

Информация о случившемся уточняется.

За прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 98 пожаров. При этом только восемь из них произошло в жилом секторе.

Накануне в МЧС сообщали, что возникающие пожары за городом на заливных лугах ликвидируются и окарауливаются. Угрозы населенным пунктам нет.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.