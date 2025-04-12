Поля горят в районе барнаульского поселка Бельмесево
С территории населенного пункта наблюдается густой дым
12 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
Поля загорелись в районе барнаульского поселка Бельмесево 12 апреля, рассказали местные жители телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
На опубликованном кадре видно, как с территории населенного пункта наблюдается густой дым.
О произошедшем также сообщил читатель amic.ru.
Информация о случившемся уточняется.
За прошедшие сутки в Алтайском крае потушили 98 пожаров. При этом только восемь из них произошло в жилом секторе.
Накануне в МЧС сообщали, что возникающие пожары за городом на заливных лугах ликвидируются и окарауливаются. Угрозы населенным пунктам нет.
11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.
15:06:51 12-04-2025
Вонища на всю округу
02:19:12 14-04-2025
... (15:06:51 12-04-2025) Вонища на всю округу... да фиг с ним, но ведь вот-вот загорятся дома!! люди боятся спать, ужас просто
02:18:33 14-04-2025
а город и задыхающихся горожан кто защитит? что МЧС делает для защиты здоровья граждан: вонь неимоверная, того и гляди Бельмесёво сгорит!! а у Санниково кто-то дежурит? там же все полыхнет, не соскучишься!! город задыхается в дыму и жаре, в грязи и пыли.