В Алтайском крае за сутки потушили 98 пожаров

На жилой сектор при этом пришлось только восемь возгораний

12 апреля 2025, 10:04, ИА Амител

Фото: mikhail serdyukov / unsplash.com

В Алтайском крае за 11 апреля потушили 98 пожаров, сообщили в МЧС региона.

При этом только восемь из них произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали девять возгораний.

Один из пожаров случился в столице региона на улице Эмилии Алексеевой – там горел частный дом на площади 40 квадратных метров. На месте работали девять специалистов на трех единицах техники. Пострадавших нет.

Причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.

11 апреля на территории всего Алтайского края начал действовать особый противопожарный режим. В этот период нельзя жечь костры, мусор и сухую траву. Также следует воздержаться от посещения лесов.