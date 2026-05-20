После пожара в "Соснячке" в загородных лагерях Барнаула проверят системы безопасности
Для обследований планируют привлечь специализированные организации
20 мая 2026, 14:38, ИА Амител
После пожара в загородном лагере "Соснячок" власти Барнаула решили провести дополнительные проверки систем безопасности во всех муниципальных оздоровительных учреждениях. Такое поручение глава города дал по итогам оперативного совещания, состоявшегося после крупного возгорания в Ленточном бору.
Инцидент произошел вечером 19 мая. Как сообщили в администрации краевой столицы, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 19:00. Огонь вспыхнул в одном из корпусов лагеря. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
К моменту происшествия детей в лагере не было. Летний сезон в "Соснячке" еще не начался — на территории находились только сотрудники учреждения и технический персонал, занимавшийся подготовкой лагеря к приемке межведомственной комиссией.
По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, автоматическая пожарная сигнализация сработала без сбоев, а персонал лагеря действовал по утвержденным инструкциям. Сотрудники сразу приступили к тушению огня собственными силами и смогли сдерживать распространение пожара до прибытия расчетов МЧС.
Благодаря оперативной реакции персонала и пожарных удалось избежать пострадавших и минимизировать последствия возгорания. Сейчас специалисты продолжают устанавливать точную причину пожара.
Во время совещания представители городских служб обсудили готовность загородных лагерей к летнему сезону и вопросы безопасности. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, заместитель главы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, председатель комитета по образованию Андрей Муль, а также директор МАУ ЦОО "Каникулы" Денис Краснов.
Как сообщил Денис Краснов, перед началом сезона в "Соснячке" были проведены проверки электроустановок, испытания оборудования и необходимые инструктажи для сотрудников. Кроме того, в лагере перезарядили огнетушители и актуализировали документы, связанные с действиями при угрозе лесных пожаров.
Несмотря на это, после происшествия власти решили усилить контроль за состоянием всех муниципальных оздоровительных учреждений. В ближайшее время во всех лагерях Барнаула проведут дополнительные проверки электропроводки, электрооборудования и противопожарных систем. Для обследований планируют привлечь специализированные организации.
Также в администрации города заявили, что отдельно проверят работу систем жизнеобеспечения лагерей и готовность персонала к действиям в экстренных ситуациях.
Кроме того, комитет по образованию намерен провести отдельное совещание с директорами оздоровительных лагерей. Главной темой встречи станет обеспечение пожарной безопасности перед стартом летней оздоровительной кампании.
На территории "Соснячка" уже в ближайшие дни начнут разбирать и вывозить поврежденные конструкции. После этого подготовка лагеря к открытию продолжится в обычном режиме.
Пожар в одном из крупнейших загородных лагерей Барнаула произошел менее чем за месяц до начала летнего сезона, поэтому вопрос безопасности детского отдыха в городе оказался в центре внимания городских властей.
14:59:08 20-05-2026
Проверяли-проверяли и решили ещё раз проверить. Как это всё характеризует нас
16:45:27 20-05-2026
Это что получается, трубы испытывают большим давлением, а проводку можно испытывать большим током? 40 ампер и где бахнет, там и заменять проводку.