После пожара в "Соснячке" в загородных лагерях Барнаула проверят системы безопасности

Для обследований планируют привлечь специализированные организации

20 мая 2026, 14:38, ИА Амител

Совещание в мэрии Барнаула / Фото: barnaul.org

После пожара в загородном лагере "Соснячок" власти Барнаула решили провести дополнительные проверки систем безопасности во всех муниципальных оздоровительных учреждениях. Такое поручение глава города дал по итогам оперативного совещания, состоявшегося после крупного возгорания в Ленточном бору.

Инцидент произошел вечером 19 мая. Как сообщили в администрации краевой столицы, сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 19:00. Огонь вспыхнул в одном из корпусов лагеря. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

К моменту происшествия детей в лагере не было. Летний сезон в "Соснячке" еще не начался — на территории находились только сотрудники учреждения и технический персонал, занимавшийся подготовкой лагеря к приемке межведомственной комиссией.

По словам председателя городского комитета по образованию Андрея Муля, автоматическая пожарная сигнализация сработала без сбоев, а персонал лагеря действовал по утвержденным инструкциям. Сотрудники сразу приступили к тушению огня собственными силами и смогли сдерживать распространение пожара до прибытия расчетов МЧС.

Благодаря оперативной реакции персонала и пожарных удалось избежать пострадавших и минимизировать последствия возгорания. Сейчас специалисты продолжают устанавливать точную причину пожара.

Во время совещания представители городских служб обсудили готовность загородных лагерей к летнему сезону и вопросы безопасности. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, заместитель главы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, председатель комитета по образованию Андрей Муль, а также директор МАУ ЦОО "Каникулы" Денис Краснов.

Как сообщил Денис Краснов, перед началом сезона в "Соснячке" были проведены проверки электроустановок, испытания оборудования и необходимые инструктажи для сотрудников. Кроме того, в лагере перезарядили огнетушители и актуализировали документы, связанные с действиями при угрозе лесных пожаров.

Несмотря на это, после происшествия власти решили усилить контроль за состоянием всех муниципальных оздоровительных учреждений. В ближайшее время во всех лагерях Барнаула проведут дополнительные проверки электропроводки, электрооборудования и противопожарных систем. Для обследований планируют привлечь специализированные организации.

Также в администрации города заявили, что отдельно проверят работу систем жизнеобеспечения лагерей и готовность персонала к действиям в экстренных ситуациях.

Кроме того, комитет по образованию намерен провести отдельное совещание с директорами оздоровительных лагерей. Главной темой встречи станет обеспечение пожарной безопасности перед стартом летней оздоровительной кампании.

На территории "Соснячка" уже в ближайшие дни начнут разбирать и вывозить поврежденные конструкции. После этого подготовка лагеря к открытию продолжится в обычном режиме.

Пожар в одном из крупнейших загородных лагерей Барнаула произошел менее чем за месяц до начала летнего сезона, поэтому вопрос безопасности детского отдыха в городе оказался в центре внимания городских властей.