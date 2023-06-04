Постоянно закрывающийся Sunlight проиграл суд по делу о плагиате
Сеть магазинов выплатит истцу 3,5 млн рублей
04 июня 2023, 21:28, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сеть ювелирных магазинов Sunlight проиграла суд по делу о плагиате производителю украшений Leta. Об этом сообщает Mash.
Представители Leta увидели на сайте Sunlight фотографии коллекции, опубликованные в прошлом году. Производитель усмотрел в представленных изделиях копии своих и обратился в суд с требованием выплатить 3,5 млн.
Несмотря на то, что с сайта магазинов удалили все упоминания об этой коллекции, суд удовлетворил иск.
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