Постоянно закрывающийся Sunlight проиграл суд по делу о плагиате

Сеть магазинов выплатит истцу 3,5 млн рублей

04 июня 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сеть ювелирных магазинов Sunlight проиграла суд по делу о плагиате производителю украшений Leta. Об этом сообщает Mash.

Представители Leta увидели на сайте Sunlight фотографии коллекции, опубликованные в прошлом году. Производитель усмотрел в представленных изделиях копии своих и обратился в суд с требованием выплатить 3,5 млн.

Несмотря на то, что с сайта магазинов удалили все упоминания об этой коллекции, суд удовлетворил иск.