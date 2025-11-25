Пострадавшие клиенты малоэтажных застройщиков собрали еще один митинг в Новосибирске

Но акцию приехали в том числе обманутые клиенты барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь", директора которой сейчас судят за мошенничество

25 ноября 2025, 09:15, Антон Дегтярев

Митинг пострадавших от малоэтажных застройщиков в Новосибирске/ Фото: предоставлено участниками митинга

Обманутые клиенты сибирских малоэтажных застройщиков провели согласованный митинг в сквере "Лучистый" в Новосибирске 24 ноября 2025 года. В нем поучаствовали обманутые клиенты барнаульской "Малоэтажной Сибири" и нескольких компаний из Новосибирска, Омска и Томска. Все эти люди заплатили деньги за строительство домов по льготной ипотеке, но остались без жилья. Похожие акции, посвященные проблемам малоэтажного строительства, состоялись и в других городах России. Об этом amic.ru рассказали активисты.

"Подрывает уважение"

Новосибирский митинг состоялся днем 24 ноября. Его организовали пострадавшие от местных малоэтажных застройщиков "Биш-Хауз", "Спектр", "Яло" и "Мегадом" (подробнее о ситуации с этими компаниями можно прочитать здесь). Также новосибирцы позвали на акцию пострадавших клиентов "Малоэтажной Сибири" из Алтайского края и Республики Алтай. Были на мероприятии и клиенты компаний Dream Hoco, ДПС ДСК "Сибирь", "Контур А", "РУС ГИСА", РСУ и "Дрим конструктейшен" и других фирм. Они заявили о проблемах со строительством домов по льготной ипотеке.

Всего в митинге поучаствовало около 50 человек. Они стояли с плакатами: "Нам нужна достройка домов – нам негде жить", "Ипотека есть, а дома нет", "Семьи ждут решения от властей", "Льготная программа – это госпрограмма, и государство должно нести ответственность за срывы в ее реализации", "Льготная ипотека = банкротство" и так далее.

Таким образом митингующие пытались обратить внимание государства на ситуацию, когда банки сотрудничают с ненадежными малоэтажными застройщиками по программе льготной ипотеки, а затем не несут ответственности перед клиентами за "исчезновение" компаний, не выполнивших свои обязательства.

«Ситуация полностью подрывает уважение к институтам власти, к финансовым институтам. Как так – получается, государство написало такой закон, что мы взяли ипотеку, остались без дома и еще должны платить банкам? Ну бред же. Вопрос к банкам: "Как так получается?"» – отметил один из участников митинга.

По словам одной из активистов, 24 ноября пострадавшие от малоэтажных застройщиков решили устроили акции по всей России. Кроме Новосибирска, митинги прошли в Республике Татарстан и Удмуртии, еще пикет состоялся в Республике Башкортостан. Кроме того, активисты подавали уведомление, но получили отказ на проведение мероприятий в Калининграде, в Сахалинской области, в Челябинске, в Саратове, Тюмени и Туле. В Иркутске и в Хакасии пострадавшие также планируют провести свои акции, но позднее.

Митинг пострадавших от малоэтажных застройщиков в Новосибирске / Фото: предоставлено участниками митинга

Скандал с компанией "Малоэтажная Сибирь"

В сентябре 2024 года клиенты барнаульской компании "Малоэтажная Сибирь" рассказали amic.ru, что отдали деньги за строительство домов, однако работы либо остановились, либо не были завершены в срок. В итоге клиенты компании остались без обещанных домов и с ипотекой. Пострадавшими стали 34 семьи из Новосибирской, Магаданской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Все они понесли ущерб на общую сумму более 180 млн рублей.

В отношении директора компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). Сейчас его дело рассматривает Центральный районный суд Барнаула.

Клиенты "Малоэтажной Сибири" неоднократно проводили митинги в Барнауле. В июне 2025 года они выходили и на митинг в центре Новосибирска, на который также пришли пострадавшие от малоэтажных застройщиков "Мегадом", "Биш-Хауз", "Спектр" и "Яло". После этого ситуацией заинтересовался глава российского Следкома Александр Бастрыкин.