14 октября 2025 года прокурор начал зачитывать обвинительное заключение по делу Ивана Заикина

15 октября 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Суд над Иваном Заикиным / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

14 октября 2025 года в Центральном районном суде стартовал полноценный процесс по делу директора строительной компании "Малоэтажная Сибирь" Ивана Заикина, которого обвиняют в хищении 180 млн рублей у клиентов. На заседании суд решил отстранить одного из двух адвокатов Заикина. Также прокурор начал зачитывать обвинительное заключение против застройщика. Подробнее – в материале amic.ru.

"Не должен участвовать в рассмотрении дела"

На суде прокурор потребовал об отводе защитника Ивана Заикина Олега Горохова, потому что на этапе предварительного следствия он оказывал юридическую помощь одной из пострадавших при ее допросе в качестве свидетеля обвинения.

Согласно УПК РФ, защитник не может участвовать в производстве по уголовному делу, если он ранее работал с лицом, интересы которого противоречат интересам защищаемого адвокатом обвиняемого. Поэтому судья решил удовлетворить ходатайство гособвинителя и исключить Горохова из процесса.

«Адвокат Горохов в таком случае не должен участвовать в рассмотрении уголовного дела, чтобы не ставить под сомнение законность и обоснованность итогового решения», – отметил судья.

Теперь Заикина будет защищать только один адвокат – Антон Пичугин.

Антон Пичугин (слева) и Олег Горохов (справа) / Фото: amic.ru

"Создавал видимость строительства жилого дома"

На процессе прокурор начала зачитывать обвинительное заключение по делу Заикина. Гособвинитель отметила, что подсудимый был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и в какой-то момент у него появился корыстный умысел.

«У Заикина возник преступный умысел на систематическое совершение в течение длительного периода времени на территории Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай преступлений, направленных на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под видом осуществления предпринимательской деятельности, то есть строительства жилых домов, с целью получения постоянного преступного дохода в особо крупном размере», – подчеркнула прокурор.

По словам гособвинителя, Заикин разработал специальную схему, по которой совершал преступления. А именно с 19 апреля 2022 по 10 июля 2023 года подсудимый заключил договоры о сотрудничестве с банками, получил статус добросовестного застройщика и аккредитацию на индивидуальное строительство по льготным ипотечным программам (включая "Сельскую ипотеку"), отметила прокурор.

Иван Заикин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

С помощью размещения рекламы в интернете он отыскивал граждан, желающих "улучшить свои жилищные условия". После этого подсудимый заключал с ними договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов. При этом Заикин заведомо не намеревался выполнять свои обязательства, уверено гособвинение.

Строительство домов включало в себя несколько этапов, на каждом из которых Заикину должны были перечислять деньги для выполнения работ. Был и второй вариант, при котором клиенты перечисляли ему всю сумму сразу. По версии следствия, получив от заказчика первый транш, Заикин "создавал видимость строительства жилого дома", выполнял незначительный объем работ, а при получении второго транша либо полной оплаты прекращал строительство и похищал деньги.

При этом компания "Малоэтажная Сибирь" была зарегистрирована на жену Заикина. Следствие считает, что она о преступных намерениях мужа не знала. Компанию Заикин использовал в качестве "бренда" для привлечения большого количества заказчиков и денег, отметила прокурор. Также фирма помогала ему позиционировать себя "якобы добросовестным застройщиком". При этом у Заикина не было необходимых ресурсов для строительства домов – рабочих, строительной техники и прочего. Заключал договоры с клиентами подсудимый от имени не "Малоэтажной Сибири", а ИП "Заикин И.В.".

Гособвинитель перечислила и несколько конкретных эпизодов с потерпевшими, которые передали Заикину деньги. Однако весь список она не прочитала. Прокурор должен будет закончить зачитывать обвинение на следующем заседании 21 октября.

Иван Заикин на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Что это за дело?

Ивана Заикина обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") за хищение более 180 млн рублей у 34 жителей Алтайского края, Новосибирской и Магаданской областей и Республики Алтай. Следствие уверено, что в период с 2023 по 2024 год Заикин заключил договоры подряда на строительство жилых домов. Он получал предоплату, но выполнял незначительный объем работ либо вообще их не начинал. В итоге пострадавшие отдали деньги, но так и не дождались обещанных домов. Подробнее о произошедшем можно прочитать здесь.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение против Заикина в сентябре 2025 года и отправила дело в Центральный районный суд. По статье подсудимому грозит до десяти лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

6 октября Центральный районный суд продлил Ивану Заикину срок заключения в СИЗО до 23 марта 2026 года. Также адвокат Заикина Антон Пичугин требовал вернуть дело обратно в прокуратуру, однако суд ему в этом отказал.