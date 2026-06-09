Пой, танцуй. Как барнаульский педагог помогает детям развиваться через творчество
Артем Кильмяшкин занимается творчеством с детства, и однажды хобби стало любимой работой
09 июня 2026, 11:50, ИА Амител
Сегодня у детей гораздо больше возможностей, чем было у предыдущих поколений. Развивайся — не хочу. Но вместе с этим стало больше факторов, которые это развитие могут тормозить. Гаджеты, бесконечные видео, социальные сети, сомнительные развлечения часто занимают все свободное время. Барнаульский певец и танцор, автор песен, педагог дополнительного образования барнаульского лицея № 112 и создатель спортивно-творческого клуба "Прайд" Артем Кильмяшкин уверен — лучший способ помочь ребенку найти себя заключается не в запретах, а в том, чтобы предложить ему интересное дело. Именно на этом строится его работа уже много лет. И именно поэтому он — новый герой спецпроекта amic.ru "Жить по-новому".
Не научить танцевать, а помочь стать человеком
Сам Артем не любит говорить, что учит детей пению или танцам. По его мнению, творчество — это лишь инструмент.
Сегодня в его клубе занимаются около ста ребят разных возрастов. Здесь работают семь педагогов, а сами занятия по бальным и эстрадным танцам и вокалу проходят на базе лицея № 112, который когда-то окончил и сам Кильмяшкин.
Он вспоминает, что после школы пришел к директору с идеей сотрудничества. В лицее поверили в молодого педагога, предоставили площадку, и постепенно небольшой коллектив вырос в полноценный творческий проект.
При этом главной задачей здесь считают не подготовку профессиональных артистов.
«Мы даем ребенку возможность поискать себя. Не воспитываем роботов, которые должны с утра до вечера заниматься только одним делом. Если он пришел на вокал, это не значит, что обязательно станет певцом. Если занимается танцами — совсем не обязательно свяжет с этим жизнь. Главное, чтобы он вырос хорошим человеком», — говорит Артем.
По его словам, творчество помогает детям пройти сложные этапы взросления. Кто-то приходит совсем маленьким, кто-то переживает подростковый возраст, кто-то стоит перед выбором будущей профессии. И на каждом этапе важно, чтобы рядом были люди, которые помогут раскрыться, а не будут заставлять.
Когда смартфон перестает быть главным
Артем признается, что современные дети сталкиваются с большим количеством соблазнов. Но бороться с ними запретами бессмысленно.
Гораздо важнее увлечь ребенка настолько, чтобы у него просто не оставалось желания проводить все свободное время в телефоне.
По его словам, творческий процесс требует постоянного поиска новых идей, общения, совместной работы и живых эмоций.
«Творчество — это всегда креатив. Если человек ничего своего не придумывает, то это уже не творчество. Всю жизнь я старался создавать что-то новое и продолжаю это делать. Теперь уже в основном для детей», — рассказывает педагог.
Он убежден, что именно через музыку, танец и сцену ребенок начинает понимать, что такое ответственность, взаимовыручка и уважение к другим людям. Здесь важна работа в команде, коллективе.
«Через творчество, через работу в команде, в коллективе дети понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. Помочь им вырасти хорошими людьми — наша главная задача», — подчеркивает он.
Хобби, которое стало делом жизни
Сам Артем говорит, что творчество сопровождает его с детства. Он не может вспомнить момент, когда музыка или танцы появились в его жизни, потому что, по собственным ощущениям, они были рядом всегда.
Сегодня он продолжает писать песни, выступать и выпускать новые композиции. Недавно написал целый мюзикл, с которым ребята из его клуба успешно выступили. Но признается, что с возрастом изменились приоритеты.
«Иногда полезнее помочь десяти ребятишкам, чем собрать целый стадион. Нельзя отодвигать тему воспитания на второй план, как это сейчас часто бывает. Дети — наше будущее», — считает он.
По его словам, работа с юным поколением стала для него не просто профессией, а возможностью оставить после себя что-то важное.
Именно поэтому в клубе стараются сделать занятия максимально доступными. Здесь понимают, что у каждой семьи свои возможности, а талант ребенка не должен зависеть только от финансовых обстоятельств.
Большие перемены начинаются с малого
Недавно Артем Кильмяшкин начал сотрудничать с партией "Новые люди". Он признается, что долго присматривался к общественным проектам и в итоге выбрал тот подход, который оказался ему близок.
По его словам, его привлекла философия, основанная на конкретных делах и желании менять окружающую среду постепенно, шаг за шагом. В том числе и в вопросах дополнительного образования.
«Хотелось бы помочь большему количеству ребятишек найти свою нужную нотку, свое дело, которое поможет им сформироваться как личности», — говорит он.
В этом, пожалуй, и заключается главный смысл жизни по-новому. Не ждать, что кто-то изменит мир за тебя, а начать с того, что можешь сделать сам.
16:48:10 09-06-2026
Ой, парень... Держись подальше от детей. А то какую-нибудь мамашку переклинит и всю жизнь себе испортишь! Не стоит оно этого!
20:32:21 29-06-2026
Гость (16:48:10 09-06-2026) Ой, парень... Держись подальше от детей. А то какую-нибудь м... Если кого-то "переклинит" родители быстро на место поставят. Мы Артема Валерьевича в обиду не дадим😉.
15:24:50 10-06-2026
Молодец Артём! Дети - наше будущее! Что посеешь, то и пожнёшь! Урожай будет хороший!!! Исполнения всех Ваших желаний!