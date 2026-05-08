Отнять телефон — не выход. Барнаульский эксперт о том, почему дети теряют здоровье

И как это остановить

08 мая 2026, 08:30, ИА Амител

Гульшан Гарибова / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Amic.ruзапустил спецпроект "Жить по-новому". Он о людях, которые доказывают: условия реальности не всегда определяют нашу жизнь. Одно из главных условий сегодня — это тотальная цифровизация. Телефоны, быстрый контент, малоподвижность. Бороться запретами бесполезно, нужно учиться жить по-новому. О том, как сформировать у ребенка здоровые привычки в современном мире, рассказала нутрициолог, мама двух дочек и руководитель Комитета по здоровью алтайского регионального отделения партии "Новые люди" Гульшан Гарибова.

Старые методы не работают

Многие родители до сих пор воспитывают детей по лекалам своего детства: "иди погуляй во двор", "ешь суп", "поменьше сиди в телевизоре". Но мир радикально изменился. Сегодняшние дети с пеленок окружены экранами, а во дворах их ждут не столько казаки-разбойники, сколько мода на вейпы. Это поколение с совершенно новыми проблемами.

По словам Гульшан Гарибовой, которая ежедневно сталкивается с этими вызовами не только как медицинский специалист, но и как мама, старые методы больше не работают. Именно поэтому в партии "Новые люди" создали профильный Комитет по здоровью в Алтайском крае. Его главная философия, которую Гульшан транслирует в общество, — не лечить уже запущенные болезни, а формировать культуру превентивного, умного отношения к себе с самых ранних лет.

"Мы привыкли обращать внимание на здоровье, когда уже что-то болит. Принцип "жить по-новому" подразумевает профилактику. Важно понимать, с какими скрытыми угрозами сталкиваются современные дети, и мягко корректировать их образ жизни, не становясь для них врагом", — отмечает эксперт.

Гульшан Гарибова / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Пять ловушек современного детства

Гульшан выделяет пять главных проблем, которые сегодня формируют у школьников слабый иммунитет и мешают учебе. Если знать врага в лицо, с ним легче справиться.

"Компьютерная шея". Это настоящий бич нашего времени. Ребенок постоянно смотрит в экран смартфона, его голова выдвигается вперед, а спина округляется. Постоянное напряжение мышц не просто портит осанку — оно ведет к головным болям, быстрой утомляемости и неврологическим проблемам. Решение: не просто кричать "выпрямись", а организовывать эргономичное рабочее место и добавлять в жизнь спорт.

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"Ребенку тяжело читать книгу или делать уроки, потому что там результата нужно ждать. А в видео — посмотрел, и сразу весело. Так снижается концентрация", — объясняет Гульшан.



Жить по-новому — это цифровая гигиена. Нужно вводить часы "без экранов" для всей семьи.

Ухудшение зрения. Прямое следствие непрерывного использования планшетов с раннего возраста. Глазные мышцы просто не тренируются смотреть вдаль. И опять же решением может стать здоровый и спортивный образ жизни.

Скрытый сахар и лишний вес. Булочки, фастфуд и сладкая газировка на каждом шагу — это мощнейший удар по эндокринной системе. Запретить школьнику покупать чипсы невозможно, но можно сформировать правильные пищевые привычки дома.

Мода на вейпы. По словам эксперта, сегодня с электронными сигаретами можно встретить даже младших подростков. И здесь запугивание работает хуже всего — нужен честный диалог о том, как это разрушает организм.

Гульшан Гарибова / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Действовать системно: что планирует Комитет по здоровью

Главная цель Комитета по здоровью, который возглавила Гульшан Гарибова, — помочь алтайским семьям разобраться в море противоречивой информации о питании, иммунитете и стрессе. Сегодня комитет объединяет родителей, педагогов, врачей и психологов из Барнаула, Новоалтайска и районов края.

Жить по-новому — это уход от скучных лекций в поликлиниках. Команда комитета планирует говорить с детьми на их языке: через блогеров, квесты и фестивали.

Среди конкретных проектов и планов:

Дифференцированный подход. Для малышей уже разрабатываются сказки о здоровье и игровые форматы. Для подростков — честные встречи-дискуссии о вреде вейпов и энергетиков без морализаторства.

Поддержка родителей. На май 2026 года уже запланировано большое онлайн-собрание для родителей выпускников. Главная тема — как снизить уровень стресса у ребенка в период экзаменов и не стать источником дополнительного давления.

Начинать нужно с себя

Главный принцип нового подхода к здоровью, который пропагандирует Гульшан Гарибова и ее коллеги по комитету — это правило личного примера.

Невозможно отучить ребенка от телефона за ужином, если родители сами все время в гаджетах. Нельзя заставить подростка есть брокколи, если папа каждый вечер ужинает пельменями с майонезом.

"Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Если мы хотим, чтобы они росли здоровыми, нам, взрослым, придется начать с себя. Наладить свой режим сна, добавить физическую активность, пересмотреть продуктовую корзину. Это и есть настоящая жизнь по-новому — когда здоровье становится не скучной обязанностью, а естественной, семейной нормой", — резюмирует Гульшан.