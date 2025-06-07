Пожар из-за неосторожного обращения с огнем произошел на частном подворье под Заринском

Горели надворные постройки

07 июня 2025, 10:34, ИА Амител

Фото: Maxim Tajer / unsplash.com

Крупный пожар потушили на станции Голуха Заринского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился ночью 6 июня. В населенном пункте на частном подворье открытым огнем горели постройки.

"В результате пожара повреждены кровля и стены строений, уничтожены личные вещи. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. На месте работали четыре человека личного состава и две автоцистерны. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 6 июня в крае потушили 22 пожара, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.