Пожар из-за неосторожного обращения с огнем произошел на частном подворье под Заринском
Горели надворные постройки
07 июня 2025, 10:34, ИА Амител
Фото: Maxim Tajer / unsplash.com
Крупный пожар потушили на станции Голуха Заринского района Алтайского края, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.
Инцидент случился ночью 6 июня. В населенном пункте на частном подворье открытым огнем горели постройки.
"В результате пожара повреждены кровля и стены строений, уничтожены личные вещи. Пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. На месте работали четыре человека личного состава и две автоцистерны. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина произошедшего – неосторожное обращение с огнем.
Всего за 6 июня в крае потушили 22 пожара, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.
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