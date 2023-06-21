Пожар в многоквартирном доме на проспекте Калинина произошел в Барнауле

На месте происшествия работают пожарные

21 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 21 июня произошел пожар в одном из жилых домов по проспекту Калинина, сообщает "Инцидент Барнаул".

На месте происшествия работают пожарные. Из окон горящей квартиры валит густой дым.

При каких обстоятельствах возникло возгорание и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация о случившемся уточняется.