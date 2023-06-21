Пожар в многоквартирном доме на проспекте Калинина произошел в Барнауле
На месте происшествия работают пожарные
21 июня 2023, 08:30, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 21 июня произошел пожар в одном из жилых домов по проспекту Калинина, сообщает "Инцидент Барнаул".
На месте происшествия работают пожарные. Из окон горящей квартиры валит густой дым.
При каких обстоятельствах возникло возгорание и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация о случившемся уточняется.
08:55:39 21-06-2023
кто- нибудь знает в каком доме? напишите пожалуйста!
09:22:09 21-06-2023
Элен без ребят (08:55:39 21-06-2023) кто- нибудь знает в каком доме? напишите пожалуйста!... Калинина, 10 · Профинтерна, 36
09:41:15 21-06-2023
Гость (09:22:09 21-06-2023) Калинина, 10 · Профинтерна, 36 ... спасибо!
09:56:05 21-06-2023
2 ой этаж