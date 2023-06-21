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Пожар в многоквартирном доме на проспекте Калинина произошел в Барнауле

На месте происшествия работают пожарные

21 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 21 июня произошел пожар в одном из жилых домов по проспекту Калинина, сообщает "Инцидент Барнаул".

На месте происшествия работают пожарные. Из окон горящей квартиры валит густой дым.

При каких обстоятельствах возникло возгорание и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Информация о случившемся уточняется.

Барнаул Пожары

Комментарии 4

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Элен без ребят

08:55:39 21-06-2023

кто- нибудь знает в каком доме? напишите пожалуйста!

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Гость

09:22:09 21-06-2023

Элен без ребят (08:55:39 21-06-2023) кто- нибудь знает в каком доме? напишите пожалуйста!... Калинина, 10 · Профинтерна, 36

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Элен без ребят

09:41:15 21-06-2023

Гость (09:22:09 21-06-2023) Калинина, 10 · Профинтерна, 36 ... спасибо!

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Гость

09:56:05 21-06-2023

2 ой этаж

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