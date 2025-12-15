Пожарные в Барнауле предотвратили взрыв, эвакуировав газовый баллон из горящих построек

В результате пожара были повреждены крыша, стены и перекрытия хозяйственных построек

15 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Горящая баня, пожар / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В ночь на 14 декабря в Индустриальном районе Барнаула произошел пожар на улице Лиственной. Огонь охватил надворные постройки – баню и сарай, находившиеся под одной крышей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

К моменту прибытия первых пожарных подразделений существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. В результате пожара были повреждены крыша, стены и перекрытия хозяйственных построек.

«К тушению привлекли 11 огнеборцев и три единицы техники. В ходе работ газодымозащитники эвакуировали газовый баллон, что позволило избежать возможных более тяжелых последствий», – отметили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

