Рассказываем, почему не стоит бояться такого вида кредитования

25 октября 2023, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KcZG2

Кредит. Деньги. Авто / freepik.com

Кредиты и займы стали спасением для многих людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Но не всегда можно рассчитывать на помощь банков, которые могут устанавливать жесткие требования к кредитной истории и документам. Поэтому люди обращаются к микрофинансовым организациям, предоставляющим займы под залог автомобиля. А недавно появился еще один вариант кредита – заем под залог ПТС (паспорта транспортного средства). Развеиваем мифы и рассказываем, почему не стоит бояться такого вида кредитования.

Миф 1: Кредитор имеет право распоряжаться залоговым автомобилем по своему усмотрению

Для получения займа под залог авто вы должны оставить ваше транспортное средство у кредитора. Однако фактически распоряжаться автомобилем может только его владелец, у кредитора по закону нет на это права.

Миф 2: Кредитор не несет ответственности за сохранность автомобиля

Как уже упоминали, займы под залог автомобиля предоставляют при условии, что автомобиль остается у кредитора. Он несет ответственность за сохранность транспортного средства, находящегося у него, пока не будут полностью выполнены обязательства по кредиту.

Миф 3: Заложенный автомобиль нельзя продать

Если вы оставили автомобиль в залог, то, конечно, вы не можете продать его, так как он находится у кредитора.

Ситуация с займом под залог ПТС иная: заемщик может продолжать ездить на авто. Однако некоторые компании устанавливают ограничения на его использование: заемщик не имеет права продавать или дарить автомобиль. Но есть и такие кредиторы, которые разрешают продавать транспортное средство.

Миф 4: Компании, предоставляющие займы под залог автомобиля, являются нелегальными

На рынке кредитования действительно существуют мошенники. Однако не все компании, предлагающие займы под залог автомобиля или ПТС, являются нелегальными.

Этим видом деятельности занимаются законные финансовые организации, они подвергаются контролю со стороны Центрального банка и включены в реестр микрофинансовых организаций. Чтобы убедиться в законности конкретной компании, можно ознакомиться с ее учредительными документами.

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