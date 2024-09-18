В Госдуме заявили, что Android и Google могут перестать работать в России

Причиной станет устаревание кэширующих серверов

18 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Логотип Google / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что переживает за работу Android в России. В своем Telegram-канале он отметил, что рано или поздно операционная система перестанет работать из-за износа кэширующих серверов Google.

Компания не обновляет их, поскольку официально уже не присутствует в России, а санкции США запрещают ей сотрудничать с российскими компаниями.

"Так что рано или поздно все это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", – заявил он.

Горелкин добавил, что устаревание оборудования является причиной медленной работы YouTube в России.