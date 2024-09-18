В Госдуме заявили, что Android и Google могут перестать работать в России
Причиной станет устаревание кэширующих серверов
18 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что переживает за работу Android в России. В своем Telegram-канале он отметил, что рано или поздно операционная система перестанет работать из-за износа кэширующих серверов Google.
Компания не обновляет их, поскольку официально уже не присутствует в России, а санкции США запрещают ей сотрудничать с российскими компаниями.
"Так что рано или поздно все это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов", – заявил он.
Горелкин добавил, что устаревание оборудования является причиной медленной работы YouTube в России.
08:10:53 18-09-2024
Рейтинг поисковиков выдает-Гугл лучший... Далее Яндекс... Яндекс такая шляпа...
08:19:19 18-09-2024
Ну так замените на свое, российское оборудование, в чем проблема? Или нет никакого российского ПО и оборудования?
09:10:49 18-09-2024
Гость (08:19:19 18-09-2024) Ну так замените на свое, российское оборудование, в чем проб...
Потому что все это чушь собачья. Нет и не было никакого устаревания оборудования. РКН уже признался, что сам замедлял ютуб.
15:07:59 18-09-2024
Гость из будущего (09:10:49 18-09-2024) Потому что все это чушь собачья. Нет и не было никакого ... А сейчас с тюбиком всё нормально? А то я разобиделся да и договор с провом расторг, ибо мне со всего интернета нужен только тюбик на телефоне да срачи на амителе...
20:06:53 18-09-2024
Гость (15:07:59 18-09-2024) А сейчас с тюбиком всё нормально? А то я разобиделся да и до... От ты горемыка...
08:36:47 18-09-2024
Скоро снова будем стоять в очереди на установку проводного телефона, огромное спасибо родной партии и правительству за нашу счастливую жизнь!!! 👏👏👏👏👏👏👏
10:38:09 18-09-2024
Сергей (08:36:47 18-09-2024) Скоро снова будем стоять в очереди на установку проводного т... Хорошо, что в своё время не отказался от стационарного телефона...
15:20:25 18-09-2024
Кхм... (10:38:09 18-09-2024) Хорошо, что в своё время не отказался от стационарного телеф... Он у Вас не на Андроиде, а на берёзовых дровах?
19:48:08 18-09-2024
Гость (15:20:25 18-09-2024) Он у Вас не на Андроиде, а на берёзовых дровах?... базовый на точке-тире, если коротко
20:07:41 18-09-2024
Гость (15:20:25 18-09-2024) Он у Вас не на Андроиде, а на берёзовых дровах?... Он у мене на искричестве
08:37:49 18-09-2024
Сказочный сказочник. Ещё и зарплату получает хорошую
08:49:16 18-09-2024
Так, ждём озвучивания цифры бюджета, на борьбу с этим явлением. Вот минцифра 60 миллиардов затребовала на борьбу с ютубом. Хотелось бы узнать, кто эти люди, с честными лицами, кто это будет "пилить". Потом услышим знаменитое "Хотели как лучше, получилось как всегда"
09:12:12 18-09-2024
Ложь как всегда
09:37:27 18-09-2024
Гость из будущего (09:12:12 18-09-2024) Ложь как всегда... Ложь, понт и подлость нашей эпохи.
09:14:17 18-09-2024
Не получается видимо замедлить только Ютуб, прицепом падает всё от гугла
09:18:31 18-09-2024
А нам это вообще нужно, такой курс?
10:39:20 18-09-2024
Гость (09:18:31 18-09-2024) А нам это вообще нужно, такой курс?... Вам, по-видимому, нет.
09:25:11 18-09-2024
Дык скоро обещают НАШ отечественный нэт (спутниковый).Спойствие только спокойствие.
09:44:52 18-09-2024
гость (09:25:11 18-09-2024) Дык скоро обещают НАШ отечественный нэт (спутниковый).Спойст... Жди ,у моря погоды.Или когда рак на горе свистнет.
09:37:19 18-09-2024
Пора вспоминать про Рамблер
09:52:06 18-09-2024
Гость (09:37:19 18-09-2024) Пора вспоминать про Рамблер... у меня там почта аж с 2001 года :) 6 букв до собаки :)
19:49:22 18-09-2024
Гость (09:52:06 18-09-2024) у меня там почта аж с 2001 года :) 6 букв до собаки :)... на мэйле почта с 1999го 100 Тб бесплатно старым пользователям
10:17:45 18-09-2024
Сначала мы жили бедно
А потом нас обокрали
10:36:58 18-09-2024
"Причиной станет устаревание кэширующих серверов"
🤣🤣🤣🤣
А "устаревание" с чьей стороны?
10:37:14 18-09-2024
У вас у всех одна вам понятная гипотеза: злые власти хотят лишить вас милого вам ютюбчика, и поэтому злобствуют как могут. Но вам не хватает матчасти немного задуматься о сути сказанного. Кэширующий сервер - это сервер, который не является авторитативным ни для какой зоны, он обслуживает запросы и опрашивает другие сервера, отвечающие за необходимую информацию. То, как справляется сервер с поставленными задачами, зависит от мощности процессора и его производительности, объема памяти, которую называют оперативной – чем он больше, тем быстрее система будет обрабатывать команды, также значение имеет производительность системы, куда входят жесткие диски. Если "железо" не обновлять, то оно будет неуклонно деградировать. А как его обновлять, если эти кэширующие серверы Гугла, расположенные на территории РФ, нельзя обновить из-за санкций? Запрещено ввозить высокотехнологичное оборудование в РФ под угрозой блокирования счетов ОФАК и мегаштрафов от Минфина США.
10:41:41 18-09-2024
Гость (10:37:14 18-09-2024) У вас у всех одна вам понятная гипотеза: злые власти хотят л... Опять "англичанка" нам нагадила?
А как же "санкции нам на пользу"?
10:54:33 18-09-2024
Кхм... (10:41:41 18-09-2024) Опять "англичанка" нам нагадила?А как же "санкции нам на... Санкции на пользу только в том аспекте, что местная промышленность будет вынуждена делать какие-то аналоги. Но данная ситуация иная: Россия не может трогать оборудование чужой экосистемы, принадлежащей Гугл. Вы вот пытаетесь брякать штампами, но сути не понимаете.
12:03:33 18-09-2024
Гость (10:54:33 18-09-2024) Санкции на пользу только в том аспекте, что местная промышле... Да вы што?!
"Вы не понимаете, это другое", да? 😁
10:47:39 18-09-2024
Гость (10:37:14 18-09-2024) У вас у всех одна вам понятная гипотеза: злые власти хотят л... Причём тут матчасть и оборудование, если депутат нагло врёт. РКН уже признался, что это они замедляют ютуб
11:20:48 18-09-2024
Гость (10:47:39 18-09-2024) Причём тут матчасть и оборудование, если депутат нагло врёт.... Ты аналогию про автомобили понять сможешь? Если автомобиль не обслуживать и не чинить, он улучшаться будет или деградировать? При увеличении трафика и количества оконечных устройств нагрузка на оборудование только увеличивается, и если его не менять на новое и более современное, то оно будет выходить из строя. Вы почему как бараны в свой ютюб упёрлись? Речь вообще про Андроид ОС, который гугловская принадлежность.
12:19:37 18-09-2024
Гость (11:20:48 18-09-2024) Ты аналогию про автомобили понять сможешь? Если автомобиль н... Наврали про Ютуб - наврут и про Андроид.
А вообще Андроиду особо не нужны кэширующие сервера, там траффик в сотни или даже тысячи раз меньше чем у Ютуба, и без кэша все будет работать.
11:00:33 18-09-2024
Гость (10:37:14 18-09-2024) У вас у всех одна вам понятная гипотеза: злые власти хотят л... Перефразирую одно высказывание "Зачем нам такой мир, где нет гугла и андроида?" "Может вдарим, весь мир в труху)) Это стёб
11:11:49 18-09-2024
Гость (10:37:14 18-09-2024) У вас у всех одна вам понятная гипотеза: злые власти хотят л... Внезапно так, буквально за месяц железо деградировало. Все было зашибись, и тут на тебе - деградировало. Мощности процессора упали в нули, жесткие диски заржавели, перестали крутиться
11:11:03 18-09-2024
А договаривать будем? Это значит, что Россия останется без сотовой связи...
11:26:32 18-09-2024
Горелкин, хватит врать.
11:52:04 18-09-2024
Хорошая новость
13:45:28 18-09-2024
Гость (10:37:14 18-09-2024) У вас у всех одна вам понятная гипотеза: злые власти хотят л... Объясните тогда, почему при небольшом изменении в заголовках пакетов (трафик так же идет через кэширующие сервера гугла) Youtube чудесным образом ускоряется?
15:21:05 18-09-2024
Доведут все эти гаджеты до цугундера, без смартфона в сортир уже сходить не могут.
19:46:34 18-09-2024
какой бред. каждый сайт и устройство выдет кеш-код на доступ с каждыми новыми сутками (по поясу) , какое еще устаревание?! ШТО?!
20:11:28 18-09-2024
Гость (19:46:34 18-09-2024) какой бред. каждый сайт и устройство выдет кеш-код на доступ... Ну наврать-то вам что-то надо, верно?