Ищем замену. Какие есть русскоязычные аналоги у YouTube?

Рассказываем, какие есть аналоги у популярного видеосервиса

29 августа 2024, 14:22, ИА Амител

YouTube / Фото: unsplash.com/ Szabo Viktor

Россияне на протяжении последнего месяца жалуются на работу YouTube: видео загружаются медленно, а через Wi-Fi на компьютерах не прогружаются вообще. Многие выходили на платформу, подключившись к VPN, но и этот способ стал малоэффективным. В связи с этим пользователи сейчас ищут замену YouTube. Какие у видеохостинга есть аналоги, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

VK Видео

Сервис "VK Видео" запустили осенью 2022 года. Благодаря популярности социальной сети, видеоплощадка быстро набрала аудиторию. По мнению экспертов, "VK Видео" лучше остальных сервисов может выступить альтернативой YouTube, пишет "Бизнес‑секреты" со ссылкой на экспертов.

"Если завтра заблокируют YouTube, то "VK Видео" лучше всего готова сейчас к приему авторов и трафика за счет огромной инфраструктуры соцсети. У большинства людей есть аккаунт во "ВКонтакте", туда легко уводить и забирать аудиторию из YouTube, если он заканчивается", – отмечает SMM-стратег, создатель Dnative и сооснователь подкаст-платформы mave Алексей Ткачук.

"VK Видео" собирает стримы и видеоролики с платформ экосистемы VK, включая "ВКонтакте", "Одноклассники". Здесь представлен широкий выбор контента: фильмы, сериалы, мультфильмы, телешоу и любительские видеозаписи. На главной странице пользователи могут найти рекомендации, созданные на основе их интересов, и все это совершенно бесплатно.

Создатели контента могут воспользоваться инструментом VK Video Transfer, чтобы перенести свои видео с других платформ, таких как YouTube, с возможностью загрузки до тысячи видео за один раз.

Есть приложения для просмотра "VK Видео" на смарт-ТВ и мобильных устройствах.

Rutube

Видеохостинг Rutube создали в 2006 году. Визуально он похож на YouTube: от оформления главной страницы с боковым расположением разделов до элементов управления открытым видео. Согласно данным Similarweb, по объему трафика Rutube уступает только YouTube и "Кинопоиску".

На Rutube особенно популярны такие форматы, как развлекательные шоу, прямые эфиры, стримы телеканалов, блоги, мастер-классы, телепередачи, фильмы и сериалы. Кроме того, платформа создает собственный оригинальный контент в таких категориях, как развлечение, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия и другие. У Rutube есть приложение, доступное для iOS, Android, HarmonyOS и платформ Smart TV.

Дзен

Контент-платформа "Дзен" предлагает авторам широкий спектр возможностей: здесь можно публиковать текстовые статьи, новости, традиционные видеоблоги, короткие вертикальные видео и проводить прямые эфиры. Сервис также можно рассматривать как альтернативу YouTube.

В "Дзене" предусмотрено два раздела для видео: один – для классических длинных горизонтальных роликов, другой – для коротких вертикальных видео, которые можно листать в стиле соцсетей. Пользователи могут находить видео по различным темам, таким как игры, технологии и кулинария.

На платформе доступны такие функции, как встроенный видеоредактор, аналитические инструменты, возможность монетизации и интеграция с сервисами веб-аналитики, уточняет РБК.

Платформа

Еще один аналог американского YouTube – российский сервис "Платформа". Его разработала российская IT-компания Rteam, занимающаяся программными решениями. Презентация состоялась в конце июля, сообщали "Известия".

У него интерфейс и функционал, приближенные к YouTube. Там реализована система рекомендаций, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики доступны пользователям в разрешении вплоть до 4К с субтитрами – в их системе есть опция распознавания как русского, так и английского языка.

Кроме того, у сервиса будет формат коротких роликов – аналог Shorts на YouTube. При этом система модерации "Платформы" будет ограничивать контент, нарушающий российское законодательство или содержащий антироссийскую риторику.