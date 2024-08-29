Ищем замену. Какие есть русскоязычные аналоги у YouTube?
Рассказываем, какие есть аналоги у популярного видеосервиса
29 августа 2024, 14:22, ИА Амител
Россияне на протяжении последнего месяца жалуются на работу YouTube: видео загружаются медленно, а через Wi-Fi на компьютерах не прогружаются вообще. Многие выходили на платформу, подключившись к VPN, но и этот способ стал малоэффективным. В связи с этим пользователи сейчас ищут замену YouTube. Какие у видеохостинга есть аналоги, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
VK Видео
Сервис "VK Видео" запустили осенью 2022 года. Благодаря популярности социальной сети, видеоплощадка быстро набрала аудиторию. По мнению экспертов, "VK Видео" лучше остальных сервисов может выступить альтернативой YouTube, пишет "Бизнес‑секреты" со ссылкой на экспертов.
"Если завтра заблокируют YouTube, то "VK Видео" лучше всего готова сейчас к приему авторов и трафика за счет огромной инфраструктуры соцсети. У большинства людей есть аккаунт во "ВКонтакте", туда легко уводить и забирать аудиторию из YouTube, если он заканчивается", – отмечает SMM-стратег, создатель Dnative и сооснователь подкаст-платформы mave Алексей Ткачук.
"VK Видео" собирает стримы и видеоролики с платформ экосистемы VK, включая "ВКонтакте", "Одноклассники". Здесь представлен широкий выбор контента: фильмы, сериалы, мультфильмы, телешоу и любительские видеозаписи. На главной странице пользователи могут найти рекомендации, созданные на основе их интересов, и все это совершенно бесплатно.
Создатели контента могут воспользоваться инструментом VK Video Transfer, чтобы перенести свои видео с других платформ, таких как YouTube, с возможностью загрузки до тысячи видео за один раз.
Есть приложения для просмотра "VK Видео" на смарт-ТВ и мобильных устройствах.
Rutube
Видеохостинг Rutube создали в 2006 году. Визуально он похож на YouTube: от оформления главной страницы с боковым расположением разделов до элементов управления открытым видео. Согласно данным Similarweb, по объему трафика Rutube уступает только YouTube и "Кинопоиску".
На Rutube особенно популярны такие форматы, как развлекательные шоу, прямые эфиры, стримы телеканалов, блоги, мастер-классы, телепередачи, фильмы и сериалы. Кроме того, платформа создает собственный оригинальный контент в таких категориях, как развлечение, юмор, спорт, киберспорт, образование, путешествия и другие. У Rutube есть приложение, доступное для iOS, Android, HarmonyOS и платформ Smart TV.
Дзен
Контент-платформа "Дзен" предлагает авторам широкий спектр возможностей: здесь можно публиковать текстовые статьи, новости, традиционные видеоблоги, короткие вертикальные видео и проводить прямые эфиры. Сервис также можно рассматривать как альтернативу YouTube.
В "Дзене" предусмотрено два раздела для видео: один – для классических длинных горизонтальных роликов, другой – для коротких вертикальных видео, которые можно листать в стиле соцсетей. Пользователи могут находить видео по различным темам, таким как игры, технологии и кулинария.
На платформе доступны такие функции, как встроенный видеоредактор, аналитические инструменты, возможность монетизации и интеграция с сервисами веб-аналитики, уточняет РБК.
Платформа
Еще один аналог американского YouTube – российский сервис "Платформа". Его разработала российская IT-компания Rteam, занимающаяся программными решениями. Презентация состоялась в конце июля, сообщали "Известия".
У него интерфейс и функционал, приближенные к YouTube. Там реализована система рекомендаций, а также инструменты продвижения и аналитики для блогеров. Видеоролики доступны пользователям в разрешении вплоть до 4К с субтитрами – в их системе есть опция распознавания как русского, так и английского языка.
Кроме того, у сервиса будет формат коротких роликов – аналог Shorts на YouTube. При этом система модерации "Платформы" будет ограничивать контент, нарушающий российское законодательство или содержащий антироссийскую риторику.
14:26:24 29-08-2024
Фильмоскоп "Огонек мф-80" ващетема.
14:34:25 29-08-2024
Гость (14:26:24 29-08-2024) Фильмоскоп "Огонек мф-80" ващетема.... Это типа такая огненная шутка должна была быть, по вашей задумке. Огорчу вас, вы просто свой невысокий интеллектуальный уровень продемонстрировали.
15:32:35 29-08-2024
Гость (14:34:25 29-08-2024) Это типа такая огненная шутка должна была быть, по вашей зад... Огорчить не получилось. Порадовал )
16:46:09 29-08-2024
Гость (14:26:24 29-08-2024) Фильмоскоп "Огонек мф-80" ващетема.... Поддерживаю. В отличие от "аналогов", в фильмоскопе нет рекламы, загрузка происходит мгновенно. Количество роликов и контента не уступает так называемым аналогам.
18:51:59 29-08-2024
Гость (14:26:24 29-08-2024) Фильмоскоп "Огонек мф-80" ващетема.... наш фильмоскоп домашние продали еще в 90- ые , вернее на пуховики поменяли у китайцев в Урумчи
14:58:02 29-08-2024
перечисленное в статье не замена, а жалкая пародия
15:08:29 29-08-2024
гость (14:58:02 29-08-2024) перечисленное в статье не замена, а жалкая пародия... Ну, вам-то можно верить, ведь вы же Ыксперд в мире технологий. Ваше слово явно веское. Вы держите нас в курсе, наблюдайте, и регулярно выходите на связь.
15:24:55 29-08-2024
Посоветую Бастион, от Даниэля Сачкова!
А если по сабжу, то... Ютуб от всех отличаться ровно тем, что у него миллионы серверов хранения и выдачи видео!... Все остальные же просто сайты...! Размещенные в лучшем случае на двух-трёх серверах...
В эту сторону нужно копать...
15:36:20 29-08-2024
Что рутюб что вквидео норм платформы. Когда блогеры перестанут куксится и зайдут на них будет хорошее развитие. Ну а мало денег на заводах щас нехватка рабочих рук. Велкам.
15:56:39 29-08-2024
Аналоги есть, замены нет
18:10:30 29-08-2024
Гость (15:56:39 29-08-2024) Аналоги есть, замены нет... Аналогов нет, а есть суррогатные заменители. Так вернее.
07:20:24 30-08-2024
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ») отреагировал на новости СМИ о том, что отечественные провайдеры начали внедрять свои решения для ускорения YouTube в России. Надзорный орган предостерег компании, сообщив, что так делать нельзя... Анонимный сотрудник оператора «Транстелеком» поделился документом, который пришел от Главного радиочастотного центра. Надзорный орган направил операторам связи поручение, в котором обязал исключить использование технологий искажения, фрагментации и подмены интернет-трафика. Это нужно для обеспечения возможности «незамедлительного ограничения доступа к упомянутым информации или информационным ресурсам в сети "Интернет" на технических средствах противодействия угрозам».(с)
10:52:15 30-08-2024
Да так то пофиг, работать надо, спортом заниматься, на свежем воздухе побольше находится, в футбол играть. Даже на даче полезно поработать, потом в баньку сходить. А вечерком сериальчик или футбольчик не большая проблема найти где посмотреть, было бы на это время. А вот это проблема, не всегда время на это бывает
11:13:42 30-08-2024
Гость (10:52:15 30-08-2024) Да так то пофиг, работать надо, спортом заниматься, на свеже... Да мы уже наработались, спортом назанимались и воздухом надышались. Труд на даче и банька не всем полезны по состоянию здоровья. Сериальчики ваши даром не нужны. Одна отдушина - ютуб. Но нас и последних радостей лишают.