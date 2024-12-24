Правда ли, что в России собираются заблокировать мессенджер WhatsApp?
19 декабря мессенджер принудительно включили в реестр организаторов распространения информации
24 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
В российской Госдуме заговорили о возможной блокировке мессенджера WhatsApp. Это единственный на данный момент сервис экстремистской компании Meta, который еще не запрещен в России. Однако пока официальной позиции властей по блокировке WhatsApp нет и мнения по этому вопросу разнятся. Amic.ru собрал все, что известно о блокировке на данный момент.
Почему начали говорить о блокировке?
Еще 19 декабря Роскомнадзор (РКН) внес мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, писал "Интерфакс". Теперь по закону его руководство должно полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. При этом ранее WhatsApp уже штрафовали за отказ локализировать данные пользователей.
Кто говорит о блокировке?
Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал "Парламентской газете", что через WhatsApp работают экстремистские и террористические организации. Матвейчев отметил, что уже есть данные о том, что террористы пытались организовать теракты именно в WhatsApp.
По его словам, WhatsApp не контактирует с российскими правоохранительными органами, в мессенджере создаются "чаты экстремистского характера" и идет вербовка людей.
"Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp", – сказал Матвейчев "Парламентской газете".
Еще один зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что вероятность блокировки WhatsApp большая, но подчеркнул, что если руководство мессенджера будет соблюдать российское законодательство, то сервис не заблокируют.
Кроме того, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин в разговоре с РИА Новости сказал, что шансы WhatsApp на блокировку вырастут, если его руководство не будет соблюдать российские законы. По его словам, развитие ситуации будет зависеть от позиции тех, кто управляет мессенджером. Если WhatsApp выполнит требования, то блокировать его никто не будет.
Кто не подтверждает заявления о блокировке?
При этом есть и противоположные мнения. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сказал ТАСС, что сообщения о возможной блокировке WhatsApp – слухи и никакой информации по этому поводу нет. Также в своем Telegram-канале он призвал коллег из Госдумы осторожнее комментировать возможность блокировки WhatsApp.
Также замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале сказал, что WhatsApp вряд ли скоро будет заблокирован. По его словам, включенные в реестр мессенджеры должны были "там оказаться уже давно".
"Удивляет, что многие журналисты (и некоторые эксперты) напрямую связывают включение в реестр ОРИ и риск блокировки. Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов. Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. И даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", – написал Горелкин.
То есть пока WhatsApp не блокируют?
Нет, пока WhatsApp не блокируют, обсуждается только возможная блокировка в будущем, если мессенджер не будет соблюдать российские законы. Произойдет это или нет – зависит от администрации сервиса и действий РКН.
А какие еще сервисы недавно заблокировали?
С 13 декабря в России был заблокирован мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства. Причина – распространение противоправной информации и нарушение требований законодательства к организаторам распространения информации.
До этого, в октябре 2024 года, в России официально заблокировали мессенджер Discord из-за нарушений требований российского законодательства.
Кроме того, в декабре в России еще сильнее ухудшилась работа видеохостинга YouTube.
14:28:29 24-12-2024
Бей своих чтобы чужие боялись
14:38:48 24-12-2024
Гость (14:28:29 24-12-2024) Бей своих чтобы чужие боялись ... Спутник сам сдох, никто не блокировал
14:43:48 24-12-2024
Скорей бы.
15:03:08 24-12-2024
Гость (14:43:48 24-12-2024) Скорей бы.... А чо скорей-то? Налоги все равно не отменят, не надейся! А штрафы и цены поднимут.
14:55:48 24-12-2024
Ни кто ни чего не будет блокировать.
Ютуб тоже ни кто не блокирует, ни каких законодательных решений по нему нет.
Официальные лица также утверждают, что ни чего не блокируют
Просто вражеское оборудование устаревает
14:59:07 24-12-2024
В Вотсапе есть чего подсмотреть.
15:20:33 24-12-2024
Дурову французы вломили
15:48:39 24-12-2024
и хорошо, что заблокируют. так им, пиндосам и надо!
15:49:21 24-12-2024
А в Телеге не создаются "чаты экстремистского характера" и не идет вербовка людей? Так чё мелочатся - и весь интернет и сотовую ,да и электричество вырубить надо ,чтоб прецедентов не было.
06:03:17 25-12-2024
ха-ха (15:49:21 24-12-2024) А в Телеге не создаются "чаты экстремистского характера" и ... дык письма писать начнут...на бумаге..и отправлять почтой России ...в конвертах...
17:30:33 24-12-2024
Дай хищнику палец - отгрызёт руку: чем собственно WhatsApp "неприкосновеннее" Ютуба?
23:10:42 24-12-2024
Как бабки на базаре, мелят, что ни попадя 🤣
06:59:30 25-12-2024
И останется вскоре для одностороннего общения зомбоящик.