Правда ли, что в России собираются заблокировать мессенджер WhatsApp?

19 декабря мессенджер принудительно включили в реестр организаторов распространения информации

24 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

WhatsApp на смартфоне / Фото: unsplash.com

В российской Госдуме заговорили о возможной блокировке мессенджера WhatsApp. Это единственный на данный момент сервис экстремистской компании Meta, который еще не запрещен в России. Однако пока официальной позиции властей по блокировке WhatsApp нет и мнения по этому вопросу разнятся. Amic.ru собрал все, что известно о блокировке на данный момент.

Почему начали говорить о блокировке?

Еще 19 декабря Роскомнадзор (РКН) внес мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации, писал "Интерфакс". Теперь по закону его руководство должно полгода хранить данные пользователей (переписки, аудио- и видеосообщения) и предоставлять их по запросу спецслужб. При этом ранее WhatsApp уже штрафовали за отказ локализировать данные пользователей.

Кто говорит о блокировке?

Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сказал "Парламентской газете", что через WhatsApp работают экстремистские и террористические организации. Матвейчев отметил, что уже есть данные о том, что террористы пытались организовать теракты именно в WhatsApp.

По его словам, WhatsApp не контактирует с российскими правоохранительными органами, в мессенджере создаются "чаты экстремистского характера" и идет вербовка людей.

"Поэтому нужно что-то с этим делать, и мы должны увидеть, насколько данный сервис будет готов к сотрудничеству, учитывая, что никто не просит эту структуру о серьезных изменениях в модерации. Мы сделали свой шаг, теперь "мяч" на стороне WhatsApp", – сказал Матвейчев "Парламентской газете".

WhatsApp / Фото: whatsapp.com

Еще один зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с "Парламентской газетой" отметил, что вероятность блокировки WhatsApp большая, но подчеркнул, что если руководство мессенджера будет соблюдать российское законодательство, то сервис не заблокируют.

Кроме того, зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин в разговоре с РИА Новости сказал, что шансы WhatsApp на блокировку вырастут, если его руководство не будет соблюдать российские законы. По его словам, развитие ситуации будет зависеть от позиции тех, кто управляет мессенджером. Если WhatsApp выполнит требования, то блокировать его никто не будет.

Кто не подтверждает заявления о блокировке?

При этом есть и противоположные мнения. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сказал ТАСС, что сообщения о возможной блокировке WhatsApp – слухи и никакой информации по этому поводу нет. Также в своем Telegram-канале он призвал коллег из Госдумы осторожнее комментировать возможность блокировки WhatsApp.

Также замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем Telegram-канале сказал, что WhatsApp вряд ли скоро будет заблокирован. По его словам, включенные в реестр мессенджеры должны были "там оказаться уже давно".

"Удивляет, что многие журналисты (и некоторые эксперты) напрямую связывают включение в реестр ОРИ и риск блокировки. Объективно, заблокировать WhatsApp можно было без каких-то ухищрений, а по тем же основаниям, что и другие продукты экстремистской компании Meta. Если мессенджер откажется выполнять требования закона, то получит не блокировку, а еще несколько штрафов. Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. И даже не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке", – написал Горелкин.

WhatsApp / Фото: whatsapp.com

То есть пока WhatsApp не блокируют?

Нет, пока WhatsApp не блокируют, обсуждается только возможная блокировка в будущем, если мессенджер не будет соблюдать российские законы. Произойдет это или нет – зависит от администрации сервиса и действий РКН.

А какие еще сервисы недавно заблокировали?

С 13 декабря в России был заблокирован мессенджер Viber за неисполнение требований российского законодательства. Причина – распространение противоправной информации и нарушение требований законодательства к организаторам распространения информации.

До этого, в октябре 2024 года, в России официально заблокировали мессенджер Discord из-за нарушений требований российского законодательства.

Кроме того, в декабре в России еще сильнее ухудшилась работа видеохостинга YouTube.