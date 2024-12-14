В России заблокировали Viber
В Роскомнадзоре объяснили, почему ограничили доступ к популярному мессенджеру
14 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
Мессенджер Viber / Фото: Zuma / TASS
Роскомнадзор ограничил доступ к Viber, сообщает регулятор.
Решение приняли в связи с распространением противоправной информации и нарушением требований законодательства к организаторам распространения информации.
Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.
Авторизоваться в сервисе и отправить сообщения больше не получится.
09:03:49 14-12-2024
Наконец то с пропагандой покончено!
09:15:08 14-12-2024
с огромным удивлением узнала в прошлом году, что вайбером ещё активно пользуются в некоторых городах России. например, Красноярск. и в Крыму это очень популярная тема, но это наследство от незалэжной.
09:43:22 14-12-2024
Надеюсь, ещё и вацап заблочат, и можно будет в православную телегу окончательно перейти
10:41:07 14-12-2024
Чем Вайбер то не угодил, им единицы пользуются.
11:06:38 14-12-2024
Удивительно что кто-то пользовался еще вайбером. История 3-летней давности: поставил, людей там почти нет, зато рекламы - по 5 сообщений в сутки, достали, снес.
11:26:16 14-12-2024
Никогда не видел чтоб кто-то вайбером пользовался. Все в вотсапе сидят
13:05:03 14-12-2024
Гость (11:26:16 14-12-2024) Никогда не видел чтоб кто-то вайбером пользовался. Все в вот... Закон больших чисел. Все тянутся к монополисту, потому что там все.
12:39:08 14-12-2024
Последний раз вайбером пользовался лет 10-15 назад, думал он упокоился уже
13:18:02 14-12-2024
Это примерно как было с сотовыми операторами - кто первый, того и тапки.
Вайбер был первый в этих регионах. Но за эти годы всё определилось. Если у тебя друзья из других регионов и родственники сидят на Вотсапе, то рано или поздно и ты пересядешь.
Но это не отменяет того факта, что Вотсап криворукая уродливая подделка под нормальный мессенджер.
Кстати, когда у нас ещё понятия не имели ни про Вотсап, ни про Вайбер, ни про вичат, ни про какао, ни про Лайн — ставил себе их все, чтобы потестировать. Вотсап не понравился больше всего! Но со временем оказалось, что большинство контактов именно в нём...
19:54:38 14-12-2024
Гость (13:18:02 14-12-2024) Это примерно как было с сотовыми операторами - кто первый, т... Привет, старпер. А у меня майлрушный емейл 2-символьный, гмайловский 6-символьный легкий (короче гмайл не возволял). А вот майнинг биткойна вообще мимо прошел, а жаль, на старте проекта на компе, говорят, легко майнилось по 25 битков в день. Но потом была бы задача не продать, а хранить, была бы она выполнена? Запросто мог бы продать и по 100 долларов и до нынешних миллионов не дошло бы. Впрочем, задача продать и вывести деньги тоже не из легких была бы.
07:03:42 15-12-2024
В России надо заблокировать все! Может тогда хоть немного мозги зашевелятся.