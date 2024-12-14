В Роскомнадзоре объяснили, почему ограничили доступ к популярному мессенджеру

14 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Мессенджер Viber / Фото: Zuma / TASS

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber, сообщает регулятор.

Решение приняли в связи с распространением противоправной информации и нарушением требований законодательства к организаторам распространения информации.

Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.

Авторизоваться в сервисе и отправить сообщения больше не получится.