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В России заблокировали Viber

В Роскомнадзоре объяснили, почему ограничили доступ к популярному мессенджеру

14 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Мессенджер Viber / Фото: Zuma / TASS
Мессенджер Viber / Фото: Zuma / TASS

Роскомнадзор ограничил доступ к Viber, сообщает регулятор.

Решение приняли в связи с распространением противоправной информации и нарушением требований законодательства к организаторам распространения информации.

Выполнение этих требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков.

Авторизоваться в сервисе и отправить сообщения больше не получится.

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Комментарии 11

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Гость

09:03:49 14-12-2024

Наконец то с пропагандой покончено!

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Элен без ребят

09:15:08 14-12-2024

с огромным удивлением узнала в прошлом году, что вайбером ещё активно пользуются в некоторых городах России. например, Красноярск. и в Крыму это очень популярная тема, но это наследство от незалэжной.

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Гость

09:43:22 14-12-2024

Надеюсь, ещё и вацап заблочат, и можно будет в православную телегу окончательно перейти

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Гость

10:41:07 14-12-2024

Чем Вайбер то не угодил, им единицы пользуются.

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Гость

11:06:38 14-12-2024

Удивительно что кто-то пользовался еще вайбером. История 3-летней давности: поставил, людей там почти нет, зато рекламы - по 5 сообщений в сутки, достали, снес.

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Гость

11:26:16 14-12-2024

Никогда не видел чтоб кто-то вайбером пользовался. Все в вотсапе сидят

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Гость

13:05:03 14-12-2024

Гость (11:26:16 14-12-2024) Никогда не видел чтоб кто-то вайбером пользовался. Все в вот... Закон больших чисел. Все тянутся к монополисту, потому что там все.

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DS

12:39:08 14-12-2024

Последний раз вайбером пользовался лет 10-15 назад, думал он упокоился уже

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Гость

13:18:02 14-12-2024

Это примерно как было с сотовыми операторами - кто первый, того и тапки.
Вайбер был первый в этих регионах. Но за эти годы всё определилось. Если у тебя друзья из других регионов и родственники сидят на Вотсапе, то рано или поздно и ты пересядешь.
Но это не отменяет того факта, что Вотсап криворукая уродливая подделка под нормальный мессенджер.
Кстати, когда у нас ещё понятия не имели ни про Вотсап, ни про Вайбер, ни про вичат, ни про какао, ни про Лайн — ставил себе их все, чтобы потестировать. Вотсап не понравился больше всего! Но со временем оказалось, что большинство контактов именно в нём...

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Гость

19:54:38 14-12-2024

Гость (13:18:02 14-12-2024) Это примерно как было с сотовыми операторами - кто первый, т... Привет, старпер. А у меня майлрушный емейл 2-символьный, гмайловский 6-символьный легкий (короче гмайл не возволял). А вот майнинг биткойна вообще мимо прошел, а жаль, на старте проекта на компе, говорят, легко майнилось по 25 битков в день. Но потом была бы задача не продать, а хранить, была бы она выполнена? Запросто мог бы продать и по 100 долларов и до нынешних миллионов не дошло бы. Впрочем, задача продать и вывести деньги тоже не из легких была бы.

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Гость

07:03:42 15-12-2024

В России надо заблокировать все! Может тогда хоть немного мозги зашевелятся.

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