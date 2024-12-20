Российские пользователи сообщают об очередном ухудшении качества работы YouTube. Сервис, который с лета очень плохо грузится на фиксированных сетях, теперь не всегда доступен и на мобильных смартфонах. СМИ сообщают о том, что существует вероятность полной блокировки видеохостинга в ближайшее время.
О том, заблокируют ли YouTube в России и почему он работает все хуже, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что YouTube в России стал работать еще хуже?
С 19 декабря видеосервис стал заметно хуже работать на мобильных устройствах, сообщает РБК. В частности, с проблемами столкнулись абоненты МТС, билайна, Мегафона и Т2. Загрузка либо идет очень медленно, либо вообще не происходит.
Эту информацию подтверждают и данные DownDetector, где пользователи с 19 декабря начали массово жаловаться на безуспешные попытки открыть видео на YouTube.
РБК также пообщался с некоторыми участниками RT-рынка. Те объяснили, что наблюдают последствия усиления блокировки сервиса.
"Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", – цитирует издание своего источника.
2
Из-за чего YouTube в России очень медленно грузится?
На самом деле официальной информации об этом нет. Есть версия, что это происходит из-за того, что серверы Google, которые находятся на территории России, с 2022 года никто не обслуживает. Оборудование изнашивается, а российский сегмент YouTube деградирует. Летом 2024-го такую причину, в частности, назвал "Ростелеком".
Позднее об этом же заявил и Роскомнадзор.
3
Правда ли, что YouTube намеренно блокируют?
Официально блокировку никто не подтверждал. Комментируя замедление работы, официальные лица ссылаются на все то же оборудование Google, оставшееся без обслуживания.
Один из источников РБК отметил, что с середины декабря блокировка усилилась, и спрогнозировал, что в дальнейшем сервис запретят полностью. Впрочем, это лишь мнение. Официально о планах по блокировке YouTube до сих пор никто не сообщал.
5
Что Владимир Путин говорит о возможной блокировке YouTube?
В ходе своей прямой линии Владимир Путин заявил, что Google сам виноват в проблемах YouTube в России.
"Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. После того как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и, таким образом, создал сам для себя определенные проблемы", – сказал Путин.
При этом президент считает правильными претензии Роскомнадзора к видеохостингу, касающиеся блокировки российских артистов и общественных деятелей.
6
А что говорят в Google?
В пресс-службе Google заявили, что не предпринимали каких-либо действий, которые могли бы ухудшить работу YouTube на территории РФ.
"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", – цитирует издание ответ на свой вопрос.
15:01:20 20-12-2024
Матом нельзя, тогда они редиски. Люди много полезного и интересного смотрели, а на Рутубе этого нет.
15:17:46 20-12-2024
Так есть же приложения которые Ютуб показывают через Германию. Есть бесплатные, а платные за 600 руб отлично работают. Их не заблокировали.
16:10:19 20-12-2024
Да все уже есть на рутубе. Не вижу большой проблемы. В том числе монетизация, в отличае от санкционного ютуба.
16:27:39 20-12-2024
Гость (16:10:19 20-12-2024) Да все уже есть на рутубе. Не вижу большой проблемы. В том ч... Что "всё" есть на рутубе? Количество контента несравнимо! Это как фонд Ленинской библиотеки в Москве и библиотеки в с.Косиха.
16:36:31 20-12-2024
Гость (16:10:19 20-12-2024) Да все уже есть на рутубе. Не вижу большой проблемы. В том ч... Кому нужна монетизация, прекрасно знают, как технически сделать, чтобы получать на всех ресурсах. На рутубе же, говорят, если канал освещает политическую ситуацию, то нет монетизации. Делают проблемы с ютубом как раз для обычных пользователей, смотрящих различный познавательный контент.
16:27:06 20-12-2024
давно пора лавочку эту прикрыть на
16:32:21 20-12-2024
Серьёзно? И фильмы-классика Одесской киностудии и виртуальные туры в Лувр? Всё есть?
11:19:49 21-12-2024
Гость (16:32:21 20-12-2024) Серьёзно? И фильмы-классика Одесской киностудии и виртуальны... виртуальные туры точно есть в ВК, там же бесчисленное количество любых фильмов и классика есть гарантировано.
16:35:53 20-12-2024
С больной головы на здоровую. "Сами виноваты", ага.
😆
18:45:30 20-12-2024
вот не поверите НЕ пользуюсь им никогда и прекрасно справляюсь как-то. и строить и работать и жить как то удается и зарабатывать и пр
21:24:27 20-12-2024
Надеюсь что, рутуб будет лучше чем сам ютуб!
00:18:13 21-12-2024
гость 2 (21:24:27 20-12-2024) Надеюсь что, рутуб будет лучше чем сам ютуб!... Никогда этого не будет! Мы vpn поставим и будем смотреть Ютюб бот!
11:24:15 21-12-2024
гость 2 (21:24:27 20-12-2024) Надеюсь что, рутуб будет лучше чем сам ютуб!... во всяком случае там сейчас лежит куча годного кино и сериалов, включая санкционку)
00:17:32 21-12-2024
Ставьте vpn и все будет как надо мужики!
01:40:53 28-12-2024
федя (00:17:32 21-12-2024) Ставьте vpn и все будет как надо мужики!... А если нет ВПН что делать
02:50:25 15-01-2025
Владочка (01:40:53 28-12-2024) А если нет ВПН что делать... Ну, у других-то он есть откуда-то?)))
01:39:09 28-12-2024
Я пользовалась одним только YouTube теперь его заблокировали я им не пользуюсь и вообще почти в интернете не сижу