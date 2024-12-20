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Стал работать еще хуже. Правда ли, что YouTube в России скоро полностью заблокируют?

Пользователи сообщают, что сервис стал плохо работать и на мобильных устройствах

20 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Российские пользователи сообщают об очередном ухудшении качества работы YouTube. Сервис, который с лета очень плохо грузится на фиксированных сетях, теперь не всегда доступен и на мобильных смартфонах. СМИ сообщают о том, что существует вероятность полной блокировки видеохостинга в ближайшее время.

О том, заблокируют ли YouTube в России и почему он работает все хуже, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что YouTube в России стал работать еще хуже?

С 19 декабря видеосервис стал заметно хуже работать на мобильных устройствах, сообщает РБК. В частности, с проблемами столкнулись абоненты МТС, билайна, Мегафона и Т2. Загрузка либо идет очень медленно, либо вообще не происходит.
Эту информацию подтверждают и данные DownDetector, где пользователи с 19 декабря начали массово жаловаться на безуспешные попытки открыть видео на YouTube.
РБК также пообщался с некоторыми участниками RT-рынка. Те объяснили, что наблюдают последствия усиления блокировки сервиса.

"Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", – цитирует издание своего источника.

2

Из-за чего YouTube в России очень медленно грузится?

На самом деле официальной информации об этом нет. Есть версия, что это происходит из-за того, что серверы Google, которые находятся на территории России, с 2022 года никто не обслуживает. Оборудование изнашивается, а российский сегмент YouTube деградирует. Летом 2024-го такую причину, в частности, назвал "Ростелеком".
Позднее об этом же заявил и Роскомнадзор.
3

Правда ли, что YouTube намеренно блокируют?

Официально блокировку никто не подтверждал. Комментируя замедление работы, официальные лица ссылаются на все то же оборудование Google, оставшееся без обслуживания.
Впрочем, иначе летом 2024-го высказался Александр Хинштейн, который тогда возглавлял IT-комитет Госдумы. Он заранее предупредил о намеренной деградации YouTube. В качестве причины он назвал антироссийскую политику видеосервиса.
4

Заблокируют ли YouTube в России полностью?

Один из источников РБК отметил, что с середины декабря блокировка усилилась, и спрогнозировал, что в дальнейшем сервис запретят полностью. Впрочем, это лишь мнение. Официально о планах по блокировке YouTube до сих пор никто не сообщал.
5

Что Владимир Путин говорит о возможной блокировке YouTube?

В ходе своей прямой линии Владимир Путин заявил, что Google сам виноват в проблемах YouTube в России.

"Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. После того как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и, таким образом, создал сам для себя определенные проблемы", – сказал Путин.

При этом президент считает правильными претензии Роскомнадзора к видеохостингу, касающиеся блокировки российских артистов и общественных деятелей.

6

А что говорят в Google?

В пресс-службе Google заявили, что не предпринимали каких-либо действий, которые могли бы ухудшить работу YouTube на территории РФ.
"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", – цитирует издание ответ на свой вопрос.
Владимир Путин на прямой линии / Фото: kremlin.ru

Путин прокомментировал замедление работы YouTube на территории РФ

Президент заявил, что YouTube и Google должны соблюдать российские законы для работы на территории страны
НОВОСТИОбщество
интернет запреты

Комментарии 17

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ха-ха

15:01:20 20-12-2024

Матом нельзя, тогда они редиски. Люди много полезного и интересного смотрели, а на Рутубе этого нет.

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Гость

15:17:46 20-12-2024

Так есть же приложения которые Ютуб показывают через Германию. Есть бесплатные, а платные за 600 руб отлично работают. Их не заблокировали.

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Гость

16:10:19 20-12-2024

Да все уже есть на рутубе. Не вижу большой проблемы. В том числе монетизация, в отличае от санкционного ютуба.

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Гость

16:27:39 20-12-2024

Гость (16:10:19 20-12-2024) Да все уже есть на рутубе. Не вижу большой проблемы. В том ч... Что "всё" есть на рутубе? Количество контента несравнимо! Это как фонд Ленинской библиотеки в Москве и библиотеки в с.Косиха.

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Гость

16:36:31 20-12-2024

Гость (16:10:19 20-12-2024) Да все уже есть на рутубе. Не вижу большой проблемы. В том ч... Кому нужна монетизация, прекрасно знают, как технически сделать, чтобы получать на всех ресурсах. На рутубе же, говорят, если канал освещает политическую ситуацию, то нет монетизации. Делают проблемы с ютубом как раз для обычных пользователей, смотрящих различный познавательный контент.

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Гость

16:27:06 20-12-2024

давно пора лавочку эту прикрыть на

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Гость

16:32:21 20-12-2024

Серьёзно? И фильмы-классика Одесской киностудии и виртуальные туры в Лувр? Всё есть?

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Элен без ребят

11:19:49 21-12-2024

Гость (16:32:21 20-12-2024) Серьёзно? И фильмы-классика Одесской киностудии и виртуальны... виртуальные туры точно есть в ВК, там же бесчисленное количество любых фильмов и классика есть гарантировано.

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Кхм...

16:35:53 20-12-2024

С больной головы на здоровую. "Сами виноваты", ага.
😆

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Гость

18:45:30 20-12-2024

вот не поверите НЕ пользуюсь им никогда и прекрасно справляюсь как-то. и строить и работать и жить как то удается и зарабатывать и пр

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гость 2

21:24:27 20-12-2024

Надеюсь что, рутуб будет лучше чем сам ютуб!

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Гость

00:18:13 21-12-2024

гость 2 (21:24:27 20-12-2024) Надеюсь что, рутуб будет лучше чем сам ютуб!... Никогда этого не будет! Мы vpn поставим и будем смотреть Ютюб бот!

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Элен без ребят

11:24:15 21-12-2024

гость 2 (21:24:27 20-12-2024) Надеюсь что, рутуб будет лучше чем сам ютуб!... во всяком случае там сейчас лежит куча годного кино и сериалов, включая санкционку)

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федя

00:17:32 21-12-2024

Ставьте vpn и все будет как надо мужики!

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Владочка

01:40:53 28-12-2024

федя (00:17:32 21-12-2024) Ставьте vpn и все будет как надо мужики!... А если нет ВПН что делать

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Гость

02:50:25 15-01-2025

Владочка (01:40:53 28-12-2024) А если нет ВПН что делать... Ну, у других-то он есть откуда-то?)))

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Влада

01:39:09 28-12-2024

Я пользовалась одним только YouTube теперь его заблокировали я им не пользуюсь и вообще почти в интернете не сижу

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