Пользователи сообщают, что сервис стал плохо работать и на мобильных устройствах

20 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Российские пользователи сообщают об очередном ухудшении качества работы YouTube. Сервис, который с лета очень плохо грузится на фиксированных сетях, теперь не всегда доступен и на мобильных смартфонах. СМИ сообщают о том, что существует вероятность полной блокировки видеохостинга в ближайшее время.

О том, заблокируют ли YouTube в России и почему он работает все хуже, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что YouTube в России стал работать еще хуже? С 19 декабря видеосервис стал заметно хуже работать на мобильных устройствах, сообщает РБК . В частности, с проблемами столкнулись абоненты МТС, билайна, Мегафона и Т2. Загрузка либо идет очень медленно, либо вообще не происходит. Эту информацию подтверждают и данные DownDetector, где пользователи с 19 декабря начали массово жаловаться на безуспешные попытки открыть видео на YouTube. РБК также пообщался с некоторыми участниками RT-рынка. Те объяснили, что наблюдают последствия усиления блокировки сервиса. "Видим блокировку, видим очереди пользователей, видим жалобы", – цитирует издание своего источника.

2 Из-за чего YouTube в России очень медленно грузится? На самом деле официальной информации об этом нет. Есть версия, что это происходит из-за того, что серверы Google, которые находятся на территории России, с 2022 года никто не обслуживает. Оборудование изнашивается, а российский сегмент YouTube деградирует. Летом 2024-го такую причину, в частности, назвал "Ростелеком". Позднее об этом же заявил и Роскомнадзор.

3 Правда ли, что YouTube намеренно блокируют? Официально блокировку никто не подтверждал. Комментируя замедление работы, официальные лица ссылаются на все то же оборудование Google, оставшееся без обслуживания. Впрочем, иначе летом 2024-го высказался Александр Хинштейн, который тогда возглавлял IT-комитет Госдумы. Он заранее предупредил о намеренной деградации YouTube. В качестве причины он назвал антироссийскую политику видеосервиса

4 Заблокируют ли YouTube в России полностью? Один из источников РБК отметил, что с середины декабря блокировка усилилась, и спрогнозировал, что в дальнейшем сервис запретят полностью. Впрочем, это лишь мнение. Официально о планах по блокировке YouTube до сих пор никто не сообщал.

5 Что Владимир Путин говорит о возможной блокировке YouTube? В ходе своей прямой линии Владимир Путин заявил, что Google сам виноват в проблемах YouTube в России. "Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. После того как на Западе начали вводить различные ограничения и санкции, Google сократил финансирование, сократил поставку сюда соответствующей техники и, таким образом, создал сам для себя определенные проблемы", – сказал Путин. При этом президент считает правильными претензии Роскомнадзора к видеохостингу, касающиеся блокировки российских артистов и общественных деятелей.