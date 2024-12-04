"Претендуем на безупречность". Наблюдательный совет НЗК оценил итоги премии-2024

Члены экспертного совета "Народного знака качества" обсудили, как сделать региональный конкурс масштабнее, ярче и эксклюзивнее в 2025 году

04 декабря 2024, 11:21, ИА Амител

Наблюдательный совет НЗК / Фото: amic.ru

Торжественная церемония награждения премии "Народный знак качества" прошла в Барнауле в концертном зале "Сибирь" 26 ноября. Финалистами крупного регионального конкурса стали 48 компаний в 16 открытых номинациях и еще четыре награды получили в специальных. Итоги премии, достоинства и недостатки церемонии через неделю после торжества, 3 декабря, обсудили члены наблюдательного совета НЗК. И единогласно пришли к выводу: конкурс, безусловно, может стать еще масштабнее, но результаты этого года уже впечатляют – престижность мероприятия растет из года в год.

Кто входит в наблюдательный совет НЗК?

В состав комитета, который регулярно обсуждает процесс проведения конкурса, вошли уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС Владимир Семенов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства Алексей Свечников, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства Антон Слободчиков, руководитель центра "Мой бизнес" Алтайского края Станислав Татаринцев, а также оргкомитет учредителей НЗК.

Эксперты высоко отметили каждую деталь церемонии награждения: концепцию, творческий сценарий, шоу-программу, а также локацию проведения мероприятия.

"Концертный зал "Сибирь" – лучший выбор для мероприятия такого высокого уровня. Это доступность, простор, уютный зал, в котором собрались лучшие из лучших. Более идеального места для премии не найти. Локация только подчеркивает престижность конкурса – приятно видеть и осознавать, что представители бизнеса испытывают неподдельный интерес к мероприятию и стремятся оказаться на церемонии, даже несмотря на свой плотный рабочий график", – подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Сколько компаний боролось за премию?

На премию "Народный знак качества" было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек – рекордные цифры за все годы существования проекта. Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании.Высоко оценил уровень подготовки главного бизнес-мероприятия Барнаула и Владимир Семенов, председатель комитета по промышленности, предпринимательству и туризму АКЗС.

"Мы видим, как торжественность мероприятия, его статус, восприятие членами бизнес-сообщества и представителей власти растет. Уверен: в следующем году мы станем еще на ступень выше, решим организационные, программные неточности и шероховатости, и о нас заговорят далеко за пределами края. По крайней мере, прицеливаться на уровень СФО уже можно – мероприятие более чем достойно, чтобы о нем слышали и другие регионы и мечтали повторить наш успех. Будем работать в этом направлении", – оптимистично заметил Семенов.

Наблюдательный совет НЗК / Фото: amic.ru

Действительно, в следующем году всех участников конкурса ожидает несколько сюрпризов: организаторы планируют внести ряд значимых коррективов в положение премии и качественно изменить условия голосования, чтобы в очередной раз исключить любые попытки накрутки голосов. Кроме того, в 2025 году НЗК удивит участников премии новыми необычными номинациями и изменением формата проведения церемонии – для большего сближения бизнеса с аудиторией и властью. Также зашла речь и о возможной разработке новой статуэтки НЗК – предполагается, что в ближайшее время будут вестись переговоры с известнейшим алтайским заводом по созданию эксклюзивной скульптурной фигуры премии.

Все изменения пока держатся в секрете – оргкомитет конкурса тщательно обдумывает каждое нововведение, чтобы сделать мероприятие действительно идеальным и эксклюзивным.

"Премия вышла на новый уровень. Уверена – это самое красивое бизнес-мероприятие в Барнауле за все времена проведения различных премий. Наше притязание – сделать конкурс безупречным и еще более масштабным. Мы уверены – этой цели мы достигнем уже в следующем году", – резюмировала руководитель проекта "Народный знак качества", директор по маркетингу FM-Продакшн Татьяна Бондарева.

Очередная встреча наблюдательного совета "Народного знака качества" состоится в марте следующего года – уже в начале весны оргкомитет представит новую концепцию номинаций и проект положения конкурса-2025.

Все победители премии "Народный знак качества"



Открытые номинации:



"Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь";

"Автосалон" – Автоцентр АНТ;

"Автосервис" – Ivanor ("Иванор");

"Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес";

"Застройщик" – "Жилищная инициатива";

"Стройка и ремонт" – "Лемана Про";

"Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";

"Производитель продуктов питания" – "Белый замок";

"Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат;

"Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");

"Фастфуд и доставка" – "Гриль №1";

"Производитель промышленных товаров" – "Стройберг";

"Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс";

"Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";

"Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат";

"Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит").



Закрытые номинации:



"Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников;

"Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;

"Ньюсмейкер года" – МегаФон. Именно эта компания имеет наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год;

"Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал – за последний год.

Напомним также, что партнерами проекта выступили Общественная палата Алтайского края, студия дизайна и ремонта "Браво", завод "Стройберг" и другие компании.