Природный камень и пучки кустарников. В Барнауле приводят в порядок Сиреневый бульвар

На территории проходит второй этап благоустройства

31 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Благоустройство Сиреневого бульвара / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжают обновлять Сиреневый бульвар. Подрядная организация уже приступила к озеленению территории в рамках второго этапа благоустройства.

Здесь высаживают декоративные кустарники и деревья, формируют клумбы из многолетних растений и создают композиции из природного камня. Специалисты также снимают дернину, вносят плодородный грунт и устанавливают садово-декоративные бордюры. Всего проектом предусмотрена высадка более 400 многолетних цветов, свыше 300 кустарников и 13 деревьев: черемух, яблонь и елей.

У "старожилов" — кустов сирени — удалили старые усыхающие ветви и выполнили формировочную обрезку.

Как сообщает мэрия города, комплексное обновление территории не проводилось со времен активной застройки квартала. Первый этап администрация Индустриального района реализовала в 2025 году. Тогда здесь заменили старые поребрики, обустроили асфальтированные карманы, установили шесть скамеек и шесть урн, а также высадили шесть декоративных яблонь.

Как выглядит зеленая зона сейчас — в нашей фотоленте.