Природный камень и пучки кустарников. В Барнауле приводят в порядок Сиреневый бульвар
На территории проходит второй этап благоустройства
31 июля 2026, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжают обновлять Сиреневый бульвар. Подрядная организация уже приступила к озеленению территории в рамках второго этапа благоустройства.
Здесь высаживают декоративные кустарники и деревья, формируют клумбы из многолетних растений и создают композиции из природного камня. Специалисты также снимают дернину, вносят плодородный грунт и устанавливают садово-декоративные бордюры. Всего проектом предусмотрена высадка более 400 многолетних цветов, свыше 300 кустарников и 13 деревьев: черемух, яблонь и елей.
У "старожилов" — кустов сирени — удалили старые усыхающие ветви и выполнили формировочную обрезку.
Как сообщает мэрия города, комплексное обновление территории не проводилось со времен активной застройки квартала. Первый этап администрация Индустриального района реализовала в 2025 году. Тогда здесь заменили старые поребрики, обустроили асфальтированные карманы, установили шесть скамеек и шесть урн, а также высадили шесть декоративных яблонь.
Как выглядит зеленая зона сейчас — в нашей фотоленте.
08:02:59 31-07-2026
Постоянно там "синяки" сидят, где ППС?
11:11:11 31-07-2026
Гость (08:02:59 31-07-2026) Постоянно там "синяки" сидят, где ППС? ... За ноздри их оттуда надо таскать
08:49:24 31-07-2026
Теперь бы вон те машины его не вытоптали
09:53:33 31-07-2026
капец какое убожество
где там горка альпийская?
на дачу наерн камень увезли, один бросили
11:13:37 31-07-2026
отвратительно. Особенно скамейка -доски на 2 половинках бетонного блока и урна из жестяной коробки
злоупотребление бюджетными деньгами налицо!
Вы в крымском дендрарии были???? Там тоже дорожки и скамейки из недорогих материалов -бетона в основном но проект отличный
1. никто прямые дорожки не далет. делают дорожку с клумбами и она огибает клумбы
2 обязательно делается пара изящных фонтанов. Можно не фонтанов а прудиков с бордюром с кувшинками и водяной зеленью
3 беседка хотя бы одна быть там должна и быть изящной а тяп лят как урна
ПОЗОР!
12:33:57 31-07-2026
Холмс (11:13:37 31-07-2026) отвратительно. Особенно скамейка -доски на 2 половинках бето... Нас так не ласкают бюджетами как Крым
14:46:52 31-07-2026
Холмс (11:13:37 31-07-2026) отвратительно. Особенно скамейка -доски на 2 половинках бето... Какой тебе дендрарий? Это бульвар. БУЛЬВАР! Даже не парк. Знакомы такие слова или как?
1. Прямые дорожки не нравятся? Не, ну если ты одинокий пенсионер и спешить тебе в этой жизни уже некуда, то да, можно и попетлять как заяц после поллитры.
2. Фонтаны. На бульваре. Ага. Давай еще посреди павловского тракта их забабахаем.
3. Беседка опять же на бульваре. Для чего? Если только для синяков местных, которым теперь труднее будет прятаться в постриженных кустах?
Не знать сути вопроса и но лезть со своими указаниями - вот это ПОЗОР!
11:26:55 31-07-2026
Я тя умоляю!
Вся эта красота ровно на полгода.
В прошлый раз, лет 10-15 назад в этом "сквере" порядок наводили люди местного депутата – посадили деревья, сделали детскую площадку. Концерт даже провели, сцену монтировали.
И что? Через полгода опять к старому – детская площадка сломана, на лавочках алкашня.
Пока эта территория будет "ничейной", ничего не поможет...
11:53:58 31-07-2026
Гость (11:26:55 31-07-2026) Я тя умоляю!Вся эта красота ровно на полгода.В прошл... частный парк-дендрарий - а в принципе идея то хорошая
12:36:30 31-07-2026
Гость (11:26:55 31-07-2026) Я тя умоляю!Вся эта красота ровно на полгода.В прошл... Этот бульвар среди скотных малосемеек с соответствующим контингентом расположен. Там возможно благоустройство только при содействии мдв у которых некомлект вечный и которые самоустранились от поддержания порядка в общественных местах. Да и наказание за вандализм,распитие нужно усиливать
10:54:24 03-08-2026
Стесняюсь спросить, а сколько на это убожество было выделено денег?