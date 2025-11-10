В Барнауле затянули благоустройство Сиреневого бульвара, где асфальт укладывали в слякоть
Все работы подрядчик должен был завершить 7 ноября
10 ноября 2025, 12:28, ИА Амител
В Барнауле подрядчик нарушил сроки благоустройства Сиреневого бульвара, сообщает МЦУ города в своем Telegram-канале.
Ранее в соцсетях появилась информация, что рабочие укладывают асфальт при неблагоприятных погодных условиях.
«Все работы подрядчик должен был завершить 7 ноября, но нарушил данные сроки, в связи с чем к подрядчику будут применены меры в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.
Что касается укладки асфальта, то, как пояснил подрядчик, перед этим производится продувка основания для удаления воды. Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. При этом такие работы следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов, даже с учетом воздействия ветра.
«Приемка работ будет на особом контроле администрации Индустриального района. Будет проведена комиссионная приемка, в ходе которой произведут оценку качества выполненных работ. Контрактом предусмотрен срок гарантийных обязательств на асфальтовое покрытие, который составляет пять лет», – отметили в МЦУ.
Напомним, на Сиреневом бульваре подрядчик должен установить бордюрный камень, провести асфальтирование пешеходных дорожек и карманов под парковые диваны, установить парковые диваны и урны, а также посадить деревья.
Ранее amic.ru показал, как в Барнауле преображают Сиреневый бульвар.
12:46:00 10-11-2025
Да, в начале октября бордюры выдрали, асфальт старый разломали, лавки повыдергивали и все побросали тут же, ходите, карячьтесь как хотите. Весь октябрь было сухо, но работнички удосужились за этот месяц только примерно расставить новые бордюры и дождавшись снега с дождем в ноябре кинулись радостно укладывать асфальт прямо в жижу, замечательно. При этом вывалив кучу жидкого цемента и прочего строительного материала прямо на целые дорожки, которые они не трогали. Конечно как-то они все это соскребли, то теперь весь асфальт около аптеки загажен размазанным цементом. Нельзя было вываливать его не посреди дорожки, перегораживая людям проход, а хотя бы на траву или вообще в какое-либо корыто, чтобы не уделывать всю окружающую территорию ? И бордюры новые почему прямо вровень с асфальтом то закатали, какой умник так догадался сделать ? Теперь все грязь с газона не имея преграды прямиком на асфальт течет, просто замечательно. Очень плохо сделано, просто отвратительно, такие работы ни в коем случае принимать нельзя.
13:48:44 10-11-2025
Гость (12:46:00 10-11-2025) Да, в начале октября бордюры выдрали, асфальт старый разлома... Так пусть старшая по дому и не подписывает Акт. Я не подписала в своё время, но это ни на что не повлияло :(. Там ещё будет представитель Народного фронта, можете ему высказать свои замечания с предоставлением фото.
14:38:22 10-11-2025
Гость (13:48:44 10-11-2025) Так пусть старшая по дому и не подписывает Акт. Я не подписа... По какому дому ? Это территория города. Ремонт для примера на аллее проспекта Ленина какая старшая не должна подписывать ? Дак вот там тоже аллея и называется Сиреневый бульвар.
01:39:37 11-11-2025
Гость (12:46:00 10-11-2025) Да, в начале октября бордюры выдрали, асфальт старый разлома... Строительной культуры никакой,типичный шараш монтаж шабаш. Да и гарантия от такого ооо рога и копыта не стоит и шиша,они завтра обанкротятся и концы в воду
01:40:59 11-11-2025
Гость (12:46:00 10-11-2025) Да, в начале октября бордюры выдрали, асфальт старый разлома... По уму тротуар должен быть с поребриком и выше уровня газона. Он будет омываться дождями естественным образом
22:48:27 10-11-2025
На Ядринцева были бы рады хоть такому тротуару. Ибо у нас его нет вообще
09:57:37 11-11-2025
На бульваре были дорожки выложенные плиткой и хорошие бордюры. Вместо этого положили по холоду и слякоти асфальт и бордюры такие - словно их вообще нет. Кажется, что до ремонта дорожки были лучше, чем после.