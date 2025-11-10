В Барнауле затянули благоустройство Сиреневого бульвара, где асфальт укладывали в слякоть

Все работы подрядчик должен был завершить 7 ноября

10 ноября 2025

Сиреневый бульвар в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле подрядчик нарушил сроки благоустройства Сиреневого бульвара, сообщает МЦУ города в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилась информация, что рабочие укладывают асфальт при неблагоприятных погодных условиях.

«Все работы подрядчик должен был завершить 7 ноября, но нарушил данные сроки, в связи с чем к подрядчику будут применены меры в рамках действующего законодательства», – говорится в сообщении.

Что касается укладки асфальта, то, как пояснил подрядчик, перед этим производится продувка основания для удаления воды. Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. При этом такие работы следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже -10 градусов, даже с учетом воздействия ветра.

«Приемка работ будет на особом контроле администрации Индустриального района. Будет проведена комиссионная приемка, в ходе которой произведут оценку качества выполненных работ. Контрактом предусмотрен срок гарантийных обязательств на асфальтовое покрытие, который составляет пять лет», – отметили в МЦУ.

Напомним, на Сиреневом бульваре подрядчик должен установить бордюрный камень, провести асфальтирование пешеходных дорожек и карманов под парковые диваны, установить парковые диваны и урны, а также посадить деревья.

